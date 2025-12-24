Черное время для российской авиации: что показала новая тактика СОУ и сколько враг потерял боевых самолетов с начала полномасштабной войны

В ночь на 21 декабря Главное управление разведки Минобороны Украины провело операцию на российском военном аэродроме под Липецком, где были сожжены истребители Су-30СМ с бортовыми номерами "12" и "82". Это уже не первая операция на территории страны-агрессора, в ходе которой уничтожается российская тактическая авиация. Уверенно можно сказать, что Украина выбрала тактику охоты на российские боевые самолеты на земле, где они наиболее уязвимы. И она успешно работает.

В начале декабря ГУР провело налет на аэродром Кача во временно оккупированном Крыму, результатом чего стала ликвидация самолетов МиГ-29 и Су-24. А в ночь на 18 декабря уже дальнобойные дроны Центра спецопераций "А" СБУ весьма результативно отминусовали высотный перехватчик МиГ-31БМ, спустя два дня они поразили еще и два Су-27 в Бельбеке.

По всей видимости, декабрь становится черным месяцем для российской тактической авиации в 2025 году. Но не менее интересным остается вопрос, сколько Россия уже потеряла боевых самолетов и сколько у нее остается в строю.

Потери тактической авиации ВКС РФ

Прежде всего уточню, что в вопросе потерь тактической авиации ВКС РФ будет две категории, а именно: официальные данные Генерального штаба ВСУ и верифицированные данные мониторинговых групп, OSINTеров.

Разница в том, что верифицированные данные – это исключительно те, который имеют видео- либо фотоподтверждение повреждения/уничтожения техники. В свою очередь Генеральный штаб ВСУ не всегда предоставляет такие данные, хотя за время полномасштабной войны в Украине мы уже неоднократно убеждались в том, что пропорция потерь верифицирована – официальные в среднем 1 к 2/2,5 сохраняет высокий уровень достоверности и доверия.

Согласно с официальными сообщениями, с 2022 года ВКС РФ потеряли в Украине 432 самолета. Наибольшие потери российские оккупационные войска понесли в первый месяц полномасштабного вторжения, в марте – 113 боевых машин. Тогда они смело и очень нагло летали в украинском воздушном пространстве, которое к их самолетам оказалось весьма и весьма недружелюбным.

Но осознание неизбежного пришло не сразу, и за март – апрель 2022 год Россия понесла самые тяжёлые потери тактической авиации за всю свою историю – более 160 самолетов.

И тут возникает еще одна проблема с данными от ГШ: они не содержали указаний по модификациям самолетов, а зачастую носили вид сухой констатации факта. Тип сбитого либо поврежденного самолета стал указываться позже, когда потери ВКС РФ сократились ввиду их бегства из воздушного пространства Украины.

Что же до верифицированных данных, то у разных мониторинговых групп разные данные, но примерно между собой схожие по количеству и составляют от 150 до 160 самолетов. С учетом пропорции 1 к 2/2,5 соотношение указывает на высокий уровень достоверности потерь ВКС РФ в сводках ГШ ВСУ.

Таким образом, верифицированные потери и состояние боевой тактической авиации ВКС РФ на конец 2025 года имеют следующий вид:

Су-24

Верифицированные потери: 14-20

Общее количество: около 130

Условно боеспособное состояние: менее 80

Су-25

Верифицированные потери: 41-46

Общее количество: около 160

Условно боеспособное состояние: менее 90

Су-27

Верифицированные потери: 5

Общее количество: около 100

Условно боеспособное состояние: менее 60

Су-30

Верифицированные потери: 20

Общее количество: около 100

Условно боеспособное состояние: менее 85

Су-34

Верифицированные потери: 41-47

Общее количество: около 110

Условно боеспособное состояние: менее 90

Су-35

Верифицированные потери: 8

Общее количество: около 120

Условно боеспособное состояние: менее 100

Су-57

Верифицированные потери: 1-2

Общее количество: 19

Условно боеспособное состояние: 5

МиГ-29

Верифицированные потери: 5

Общее количество: около 85

Условно боеспособное состояние: менее 60

МиГ-31

Верифицированные потери: 4-6

Общее количество: около 130

Условно боеспособное состояние: менее 70

Важно отметить, что параметр "боеспособное состояние" правильнее было бы назвать "летное состояние", поскольку ряд самолетов с трудом могут выполнять боевые задачи, возлагаемые сейчас на ВКС РФ. Как по причине своей морально-технической устарелости, так и из-за общей неспособности выполнить задачу без риска катастрофы. Проще говоря, вылететь он может, а вот вернется ли – вопрос.

Выводы

Российская авиация начиная с 2022 года понесла самые тяжелые потери со времен Второй мировой войны и продолжает их нести, даже после того, как спрятала самолеты в глубоком тылу.

В воздушное пространство Украины если сейчас и залетает российская тактическая авиация, то исключительно для того, чтобы с безопасного расстояния запустить КАБ или авиационную ракету. Но при невозможности дотянуться до ВКС РФ в воздухе Силы обороны Украины дотягиваются до нее на земле.

Точно так же, как Украина – страна, не имеющая флота, победила Россию (имевшую Черноморский флот в прошлом, а сейчас флотилию) в морском бою, сейчас побеждает и ВКС РФ на земле, загоняя боевые самолеты, устраивая охоту на них на их же территории.

Не удивлюсь, если в 2026 году мы увидим масштабирование этой охоты.

Let the Hunt Begin!

Материал опубликован в рамках совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".