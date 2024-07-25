Оккупанты перебрасывают ПВО, авиацию, РЛС и перемещают склады БК ближе к Керченскому мосту: в 'Атеше' назвали причину

Российские военные начали массово перемещать "защитную" технику поближе к Керченскому мосту на территории временно оккупированного Крыма. Речь идет о системах ПВО и РЛС.

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Об этом сообщают агенты военного партизанского движения "Атеш". Они предположили, что со временем оккупанты продемонстрируют очередной "жест доброй воли".

По словам партизан, ВС РФ на полуострове активно перебазируют уцелевшие установки противовоздушной обороны, авиацию и радиолокационные станции. А также в общем все военные объекты с западной части Крыма.

"Нефтехранилища уже пустеют, а достать топливо даже местному населению фактически невозможно", – указали в "Атеше" на проблемы оккупантов.

Агенты заметили, что склады с боекомплектом захватчики перемещают на восток полуострова и тоже размещают вблизи Крымского моста.

Отмечается, что уже сегодня оккупантам катастрофически не хватает систем ПВО. Поэтому они в состоянии прикрывать только один район Крыма.

"Начинается самая увлекательная фаза, за которой последует очередной "жест доброй воли", – подчеркнули в движении "Атеш".

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты размещают все новые и новые баржи возле Крымского моста. Это прослеживается по спутниковым снимкам, сделанным с мая по июль 2024 года.

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