Оккупанты перебрасывают тяжелую технику в Крым: в 'Атеш' объяснили, что происходит. Фото и видео

Агенты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" зафиксировали переброску тяжелой военной техники в оккупированный Крым. По всей видимости, захватчики перевозят ее туда для ремонта – подальше от оккупированных Херсонщины и Запорожья, где они опасаются украинских ударов.

Об этом 26 апреля сообщили в Telegram-канале "Атеш". Также были опубликованы фото и видео транспортировки вражеской техники.

Партизаны рассказали, что зафиксировали переброску нескольких БМП-2 по Армянской трассе в направлении Симферополя.

Очевидно, техника перевозится вглубь полуострова для ремонта, поскольку оккупанты не решаются создавать ремонтные базы на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей из-за высокой вероятности их уничтожения, считают в "Атеш".

"Однако нам известны координаты ремонтных мощностей и в Крыму, их не уберечь! Вся информация была давно передана Силам обороны Украины", – завили в движении.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В The New York Times со ссылкой на источники рассказали, что США разрешили Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по военным целям в оккупированном Крыму. По данным газеты, Украина уже использовали это вооружение дважды, в частности по аэродрому в Джанкое.

– В Госдепе подтвердили, что США еще в марте тайно отправили Украине дальнобойные ATACMS.

– Президент Владимир Зеленский сказал, что ATACMS нужны Украине для поражения целей, прежде всего военных аэродромов врага в Крыму.

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