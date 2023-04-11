Оккупанты перебрасывают военную технику на север Донетчины, – Андрющенко. Видео

Российские оккупационные войска перебрасывают свою военную технику на север Донецкой области. Колонны двигаются из Угледара и Волновахи в сторону Донецка, а также на Новоазовск.

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В сторону последнего города едет техника, которая нуждается в ремонте. Все остальное же на развилке отправилось на север региона. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

"Зафиксировано перебрасываение военной техники и движение военных колонн с БК по трассе Новоазовск/Тельманово-Гранитное-Волноваха в условно обратном направлении", – написал он.

По словам Андрющенко, у техники, которую перебрасывает враг, может быть два пункта назначения. Первый из них – это Донецк. Однако есть и второй вариант: российская техника может двигаться в объезд Донецка на Иловайск, а оттуда ее могут перебрасывать в сторону Бахмута.

"Если "кара небесная" или "кара человеческая" снова сделает непригодным для логистики городов в Гранитном, логистика оккупантов снова будет иметь большие проблемы из-за увеличенного расстояния и необходимости двигаться через Мариуполь с его усложненным движением", – добавил Андрющенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Андрющенко писал, что оккупанты отремонтировали мост через реку Кальмиус, что позволяет им осуществлять перемещения, минуя Мариуполь. Он также показал, как войска противника движутся с боекомплектами и живой силой в сторону Волновахи.

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