Оккупанты перебросили в Мелитополь подкрепление из 'мобиков' и собираются обустроить казармы на фабрике – СМИ

Российские войска завезли во временно оккупированный Мелитополь Запорожской области новую партию пушечного мяса из числа мобилизованных. Среди новых захватчиков много чеченцев и осетин.

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Для привезенных "мобиков" готовят новую казарму в здании швейной фабрики. Об этом сообщает Telegram-канал "Риа Мелитополь" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Большое скопление новой партии мобилизованных россиян наблюдается в нижней части города Мелитополь. Примечательно, что именно в этом районе уже несколько месяцев оккупанты перекрывают кровлю на трикотажной фабрике.

Здание фабрики расположено напротив бывшего Мелитопольского районного управления полиции рядом с заводами коллаборанта Евгения Балицкого.

Захватчики разворовали оборудование из здания фабрики. В то же время, по предварительным данным, там враг планирует обустроить очередную казарму для прибывших во временно оккупированный город "мобиков".

Напомним, в Мелитополе Запорожской области утром 14 апреля прогремел взрыв. Предварительно, "бавовна" произошла в районе железной дороги. Местные жители рассказывали, что взрыв был одиночный и сильный.

Ранее сообщалось, что оккупанты не скрывают своего страха перед контрнаступлением ВСУ. Они уже начали подготовку к отступлению. В частности, в оккупированном Мелитополе раздают газеты с планами эвакуации россиян.

Как сообщал OBOZREVATEL, за две недели ВСУ уничтожили на временно оккупированной части Запорожской области 15 военных баз российских оккупантов. Семь из них взлетело в воздух на территории Мелитополя.