Оккупанты перегруппировываются на Харьковском направлении: в ВСУ рассказали детали боев

В Харьковской области продолжаются ожесточенные бои, в ходе которых украинские войска сдерживают попытки врага продвинуться вглубь нашей страны. При этом путинская армия проводит перегруппировку с целью реализовать новые попытки наступления.

В целом ситуация на Харьковском направлении фронта остается напряженной. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

Ситуация на Харьковщине

Представитель Вооруженных сил Украины рассказал, что на сегодняшний день в Харьковской области наблюдаются активные попытки россиян к перегруппировке и подготовке наступлений.

Трегубов отметил, что российские захватчики пытаются наступать на Великобурлукском, Купянском, Боровском и ряде других направлений в Харьковской области. При чем несмотря на недавние потери, оккупанты не прекращают активность и пытаются возобновить наступательные действия.

В целом спикер Группировки объединенных сил отметил, что речь идет о новых попытках продвижения после неудачных атак последних дней.

"Мы наблюдаем активные попытки россиян восстанавливать свой наступательный потенциал. И активные попытки россиян готовиться к более значительным наступательным действиям в ближайшие, мне кажется, уже дни, недели. Это попытка их давления. У них есть две задачи на наш регион, и им эти задачи нужно как-то выполнять, или хотя бы симулировать их выполнение. Первая задача – это контроль над Лиманским направлением. Вторая задача –это создание так называемой зоны контроля вдоль госграницы Украины и РФ", – сказал представитель ВСУ.

Напомним, оккупационная армия России продолжает активное наступление на востоке Украины. Сейчас путинские войска концентрируют основные усилия в Донецкой области. Враг рассчитывает захватить город Константиновка уже в мае.

