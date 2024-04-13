Оккупанты перекрыли движение через мост в Крым: в сети пишут о работе ПВО. Фото

Во временно оккупированном Крыму 13 апреля местные жители сообщают о взрывах. В Керчи работала российская ПВО, а также жители видели, будто пролетал какой-то самолет.

Об этом сообщают в местных Telegram каналах. Также сообщается, что движение было перекрыто на Керченском мосту.

В сети также опубликовали фото, на которых в небе виден след от работы ПВО. Пока российские власти и военные эти сообщения не комментировали.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что у Украины не только есть все законные и моральные права на уничтожение так называемого Крымского моста, но и обязательно воспользуется этими правами. По его словам, вполне возможно, что разрушение Керченского моста произойдет уже в этом году.

Напомним, что министр обороны США Ллойд Остин не ответил на вопрос, должна ли Украина освободить Крым для завершения войны с РФ. Он сказал, что не хотел бы прогнозировать решения президента Владимира Зеленского, но в то же время выразил уверенность, что Украина может выиграть войну.