В США уклонились от вопроса, видят ли победу Украины в войне с Россией в границах 1991 года

Министр обороны США Ллойд Остин не ответил на вопрос о том, должна ли Украина освободить Крым для завершения войны с РФ. Он сказал, что не хотел бы прогнозировать решений президента Владимира Зеленского, но в то же время выразил уверенность, что Украина может выиграть войну.

Соответствующие заявления глава Пентагона озвучил, отвечая на вопросы республиканцев в Сенате США 9 апреля. В частности, сенатор Эрик Шмитт спросил, как выглядит победа для Украины.

В ответ Остин сказал, что победой будет, если Украина будет "демократической и независимой страной", которая "может защитить свою суверенную территорию и отразить агрессию".

Шмитт уточнил, значит ли это, что Украина должна контролировать Крым.

"Крым – часть Украины", – ответил глава минобороны США.

Тогда сенатор повторил вопрос: "Но чтобы война закончилась, должна ли Украина контролировать Крым?".

"С точки зрения изменчивой ситуации, как она прогрессирует, я бы не хотел прогнозировать, что решит президент Зеленский", – сказал Остин.

На это Шмитт заявил, что администрация Байдена не обозначила целей и стратегии завершения войны в Украине, поэтому он не голосовал за пакет помощи для Украины.

"Как по мне, так это карт-бланш на войну, которая без каких-либо четко обозначенных целей будет бесконечной. От этого и скептицизм. Я не стал голосовать за пакет помощи, потому что у нас нет достаточного контроля за расходованием средств. И победа не определена", – заявил сенатор.

Кроме того, сенатор Томми Тюбервиль спросил, вступит ли Украина в НАТО.

Остин ответил, что это является целью – чтобы "в какой-то момент" Украина вступила в Альянс, и это то, чего хочет сам Киев.

"Если бы вы были Россией, вы бы хотели этого? Я просто спрашиваю. Мы играем в игры с Россией сейчас, я просто хочу понять, почему мы это делаем", – спросил Тюбервиль.

Остин ответил, что он на месте РФ не хотел бы вступления Украины в НАТО, так же как и Швеции и Финляндии.

"А они вступили. Потому что Путин вторгся к своему соседу – без провокации, без оправдания. И вот почему мы хотим, вот почему мы там, где мы есть. И вы знаете, вместо того, чтобы делать вещи лучше для себя, он увеличил эффект расширения НАТО. Что, очевидно, создает для него худшие условия", – ответил Остин.

Также Тюбервиль спросил, может ли Украина выиграть, на что глава Пентагона ответил утвердительно.

Как сообщал OBOZ.UA, Остин, отвечая на вопросы сенаторов, также заявил, что удары Украины по НПЗ в России якобы несут риски влияния на мировые энергетические рынки. Но при этом он ответил, что "Украина лучше знает", поражение каких целей будет самым эффективным для достижения оперативных задач.

По словам главы Пентагона, запрос в размере 850 млрд долларов может кому-то показаться слишком большим, однак поражение Украины в войне будет стоить в разы больше.

Президент Владимир Зеленский 9 апреля заявил, что без помощи США, которую заблокировали республиканцы в Конгрессе США, Украины может потерпеть поражение в войне с РФ.

Зеленский также раскритиковал "мирный" план Трампа по завершению войны с Россией, который, по данным СМИ, подразумевает территориальные уступки в пользу РФ.

Президент Украины также рассказал, что высшее руководство страны разрабатывает планы нового контрнаступления ВСУ и освобождения всех территорий, но для этого нужна военная помощь партнеров. Как прогнозирует Зеленский, новое контрнаступление будет успешнее предыдущего.

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