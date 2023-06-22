Помните, не так давно я пояснял, что основная масса российских сил и средств на Юге сконцентрирована в таком себе параллелограмме?

Видео дня

Смысл - обеспечение путей отхода на Крым.

Но тут случился Чонгар...

Как вы помните, основной задумкой "параллелограмма" было обеспечение максимально комфортного бегства с материкового Юга, в случае прорыва линий обороны украинской армией. Такая структура обеспечивала выход группировки РОВ на Крым через два основных логистических узла - Армянск и Чонгар.

Но, теперь, на Чонгаре, что-то случилось и, вероятно, это "что-то" только прелюдия перед куда более серьёзным действом. Фактически, в ближайшее время группировка РОВ может остаться без одного из путей отхода, а выводить через Армянск всю группу войск это ещё тот логистический ад.

В свою очередь, внимательно посмотрите ещё раз на структуру параллелограмма. Вы видите тоже самое, что и я, правда ведь? Там где тонко, там и рвётся, а это значит, что колоссальная группировка российских войск может быть закрыта на Юге, что станет не имеющим аналогов в современной истории войн событием.

Российскому командованию в настоящее время впору почесать мозжечок и организовать бегство всей своей своре с Юга. Потому как любое промедление для них может быть смертельным. Поэтому, чтобы СОУ меньше было забот - просто сваливайте, или как говорил классик: "Беги, ****, беги!!!"