Оккупанты планируют массово применять авиацию в Украине и готовятся к потерям авиапарка — СМИ

Командование армии РФ приняло решение массово применять авиацию в Украине. При этом, оккупанты готовятся и к потерям авиапарка.

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Об этом сообщают российские СМИ. РФ по-прежнему имеет серьезное преимущество в авиации.

"Раньше авиацию берегли, она почти не залетала в зону действия украинской ПВО. Теперь решили сменить тактику", — говорится в источнике.

Так, издание Financial Times сообщило, что РФ принялась за перебазировку военной авиации ближе к украинской границе. Оккупанты планируют использовать боевые самолеты и вертолеты для поддержки наступления.

"Российские наземные силы очень истощены, это главный показатель того, что они начнут использовать авиацию", — сообщил источник FT.

В источнике добавили, Украина должна получить столько средств ПВО и снарядов к ним, сколько возможно.

При этом на пресс-конференции 14 февраля Остин сказал, что в США не видят признаков готовящейся "массированной воздушной атаки" России. В то же время министр отметил, что у России есть значительное количество авиации, а средств ПВО у ВСУ пока недостаточно.

Важно отметить, что эксперты из США считают, что подавить украинские ПВО российской авиации будет сложно. У ВСУ есть системы среднего радиуса действия: чтобы спрятаться от их радаров, самолеты должны идти на низкой высоте. Однако в этом случае они становятся уязвимыми для переносных зенитно-ракетных комплексов, например для "Стингеров".

Как сообщал OBOZREVATEL, разведка Британии считает, что вероятность того, что российские войска готовятся к резкому расширению воздушной кампании на войне против Украины на этом этапе боевых действий, мала. Авиацию оккупантов сдерживает украинская ПВО и боязнь потерять неприемлемое количество самолетов.

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