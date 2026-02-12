Оккупанты почти отказались от механизированных штурмов на Покровском направлении: на что сделал ставку враг

На Покровском направлении зафиксировано существенное изменение тактики российских войск – враг почти не применяет бронетехнику во время штурмов. Зато оккупанты пытаются просачиваться малыми группами пехоты, выбирая моменты, когда погодные условия затрудняют работу дронов.

Об этом сообщил начальник штаба 4 батальона оперативного назначения "Сила свободы" бригады "Рубеж" Николай Гриценко. Информацию обнародовал Telegram-канал "Мы – Украина".

Интенсивность механизированных атак на этом направлении заметно снизилась, а использование бронетехники стало единичным. Кое-где противник еще применяет мотоциклы, а также встречаются нетипичные для современной войны конные подразделения, однако основной акцент сделан именно на пехоте.

Российские штурмовые группы пытаются действовать скрытно, продвигаясь в межпозиционном пространстве украинских оборонительных рубежей. Для этого они выбирают моменты дождя, тумана или сильного ветра, когда беспилотная авиация ограничена в применении.

В то же время украинским подразделениям существенно помогают наземные роботизированные комплексы с видеонаблюдением. Такие системы могут длительное время работать на определенных участках без необходимости в полетах, что позволяет выявлять движение противника даже в сложных погодных условиях.

Отдельно Николай Гриценко отметил высокий уровень взаимодействия между украинскими бригадами на Покровском направлении. Именно благодаря слаженной координации удается быстро фиксировать попытки инфильтрации и оперативно уничтожать вражеские группы еще на подходах к позициям Сил обороны.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российские войска пытаются развивать дальнейшее наступление в Покровске Донецкой области, применяя пехотные штурмовые группы при поддержке беспилотных систем. Бои продолжаются в северной части города и на подступах к населенному пункту Гришино, оперативная обстановка остается сложной.

