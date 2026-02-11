Российские войска пытаются развивать дальнейшее наступление в Покровске Донецкой области, применяя пехотные штурмовые группы при поддержке беспилотных систем. Бои продолжаются в северной части города и на подступах к населенному пункту Гришино, оперативная обстановка остается сложной.

В полосе ответственности 7 корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск в течение прошлой недели украинские военные уничтожили и ранили 386 оккупантов. Это почти на 25 процентов больше, чем за предыдущий период.

Данные о ходе боев обнародовали в Десантно-штурмовых войсках Вооруженных сил Украины. Там сообщили, что противник продолжает активные действия, пытаясь развивать наступление именно пехотными подразделениями.

В сообщении отмечается, что враг действует при поддержке беспилотных систем и использует малые штурмовые группы. В ДШВ подчеркнули, что боестолкновения фиксируют на отдельных участках северной части Покровска.

По информации ДШВ, российские подразделения накапливаются в северо-западной части Покровска и все активнее направляют пехоту в направлении Гришино. Враг пытается действовать одновременно с нескольких сторон, чтобы найти слабые места в обороне.

Противник осуществляет попытки штурмовать населенный пункт с восточного, северного и южного направлений. Для этого используются малые пехотные группы, которые пытаются просачиваться между позициями Сил обороны Украины.

Оперативная обстановка

В Десантно-штурмовых войсках отмечают, что бои на севере Покровска и на подступах к Гришино имеют интенсивный характер. Наиболее активные столкновения фиксируют именно на тех участках, где враг пытается закрепиться после накопления живой силы.

За прошедшую неделю потери противника в полосе ответственности 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ составили 386 человек убитыми и ранеными. Украинские подразделения продолжают удерживать позиции и сдерживать попытки дальнейшего продвижения врага.

Как сообщал OBOZ.UA, несмотря на то, что на карте DeepState территории Покровска и Мирнограда обозначены красным, что означает полный контроль войск РФ, эти данные не являются на 100% правдивыми. На севере обоих городов все еще остаются позиции украинских защитников, которые осуществляют наблюдение за противником, заявил руководитель коммуникаций 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ, полковник Владимир Полевой.

