Оккупанты под Бахмутом теряют позиции, в состоянии истерики враг применяет химическое оружие, – Жорин

Силы обороны Украины продолжают продвигаться вперед на Бахмутском направлении. Оккупанты не могут удержать свои позиции и начали активно применять на этом участке фронта запрещенной химическое оружие.

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Об этом на своем канале в Telegram сообщил заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. По его словам, часть высот находится уже под контролем украинских сил, часть – в процессе.

Оккупационная армия России пытается сопротивляться в основном за счет новых подразделений.

"Противник пытается сопротивляться – в основном за счет новых подразделений, прибывающих на подкрепление. Но удержать позиции все равно не выходит", – заявил Жорин.

Военный отметил, что враг уже находится в состоянии истерики и применяет против украинских военных запрещенное химическое оружие. Уже есть подтвержденные случаи отравлений у воинов.

"В состоянии определенной истерики они начали использовать химическое оружие. И в нашем подразделении, и в других подразделениях уже есть подтвержденные факты отравлений. Также по нашим позициям снова очень активно работает авиация", – сообщил он.

Ранее спикер Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский также рассказывал, что на Бахмутском направлении Россия активно применяет химическое оружие. Речь идет, вероятно, о химическом отравляющем веществе люизите.

Он уточнил, что сейчас уже есть пострадавшие. Симптомы, проявляющиеся в результате отравления веществом, – тошнота, рвота и потеря сознания.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Генштабе ВСУ по итогам 6 июля сообщили, что Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях на юге Украины и закрепляются на достигнутых рубежах. В то же время российские оккупанты пытаются помешать продвижению наших войск.

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