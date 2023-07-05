'Ситуация сложная': в ВСУ рассказали, на каком направлении фронта враг активно применяет химоружие

На Бахмутском направлении в Донецкой области Россия активно применяет химическое оружие против украинских военных. Речь идет, вероятно, о химическом элементе Люизите.

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Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский. По его словам, в указанном районе "ситуация сложная".

"Враг все чаще применяет химическое оружие. Так, при артиллерийских обстрелах используется элемент, имеющий предварительное название Люизит", – заявил Дмитрашковский.

Он уточнил, что сейчас уже есть пострадавшие от этого элемента. Симптомы, проявляющиеся в результате отравления веществом – тошнота, рвота и потеря сознания.

Люизит – темно-коричневая жидкость с резким раздражающим запахом, ядовитое вещество кожно-нарывного действия может использоваться как химическое оружие, однако это запрещено с 1993 года Конвенцией о химическом оружии.

Люизиту присуще раздражающее действие на слизистые и органы дыхания. Он почти не имеет скрытого действия, признаки поражения проявляются через 3-5 мин после попадания его на кожу или в организм. В России был построен завод по переработке люизита в Камбарке (Удмуртия).

Напомним: в конце июня стало известно, что оккупанты сбросили на украинские позиции вблизи Марьинки Донецкой области аэрозольный боеприпас удушающего действия. К счастью, в то время ветер дул как раз в сторону врага.

Вероятно, речь шла о К-51 – ручной аэрозольной "слезоточивой" гранате нелетального действия. Она была разработана в 1970 годы в СССР, в частности для военных и специальных служб. Такая граната мощнее тех, которые используют для разгона демонстрантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце мая в ГУР МО Украины сообщили о подготовке оккупантами провокации на временно оккупированной территории Запорожской области с целью дискредитирования и срыва контрнаступления украинских сил. Россияне планировали использовать химическое оружие.

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