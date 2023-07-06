ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах на Запорожье и в Херсонской области, враг пытается помешать – Генштаб

Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях на юге Украины и закрепляются на достигнутых рубежах. В то же время российские оккупанты пытаются помешать продвижению наших войск.

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Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook 6 июля. Отмечается, что всего в течение суток на фронте произошло 20 боевых столкновений – россияне сосредотачивают усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Российские обстрелы и ситуация на фронте

Ночью 6 июля государство-террорист нанесло ракетные удары по Украине, применив 10 крылатых ракет "Калибр", 7 из которых были уничтожены зенитными ракетными подразделениями и авиацией Воздушных сил, 3 ракеты "Калибр" попали по городу Львов. В результате теракта, к сожалению, есть 5 погибших мирных людей и более 35 – получили ранения различной степени тяжести, повреждены и разрушены более 35 домов, более 250 квартир, 10 общежитий, дом ребенка, два высших учебных заведения и другая гражданская инфраструктура.

Кроме того, враг нанес 41 авиационный удар и совершил 42 обстрела с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. В частности, российская армия обстреливала мирные населенные пункты Херсонской и Харьковской областей.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. Нанес авиационный удар в районе Гатища Харьковской области. За сутки произвел минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности, в районах Старых Вырков, Искрисковщины, Екатериновки, Запсиля Сумской области и Чернещины, Одноробовки и Гоптовки Харьковской области.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Двуречная, Западное и Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток, при поддержке авиации, противник предпринимал попытки вытеснить наши войска с занимаемых позиций в районе Белогоровки и Кармазиновки Луганской области, успеха не имел. Нанес авиационные удары возле Кармазиновки и Невского Луганской области и Тернов, Ивановки и Федоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенным пунктам, в том числе Невское и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Берестовое, Раздолевка – Донецкой.

На Бахмутском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отразили атаки противника в районах Ивановского и Белой Горы. Враг нанес авиационный удар вблизи Ивановского Донецкой области. Вместе с тем, наши воины продолжают вести наступательные действия южнее и севернее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Богдановка, Ивановское, Клищиевка, Александро-Шультино, Белая Гора и Дилиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Первомайского Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах Новокалинового и Авдеевки Донецкой области. В то же время противник совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Керамик, Желаное, Бердичи, Авдеевка, Первомайское и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении, под огнем артиллерии, наши защитники отразили все вражеские атаки в районе города Марьинка. Оккупанты нанесли авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Георгиевка, Максимилиановка, Острое, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки Донецкой области. Нанес авиационный удар возле Угледара. Совершил обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности Благодатное, Угледар, Золотая Нива, Шахтерское и Большая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Совершил артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, в том числе Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Егоровка, Малая Токмачка Запорожской области; Змиевка, Антоновка, Приозерное Херсонской области и Херсон. В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Потери России на войне

Авиация сил обороны в сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 1 боеприпас, 6 артиллерийских средств на огневых позициях и 3 станции радиоэлектронной борьбы врага.

Также в Генштабе отметили, что оккупанты цинично продолжают нарушать нормы международного гуманитарного права, используя детские заведения временно оккупированных населенных пунктов для размещения своих войск, чтобы использовать гражданское население как живой щит.

Так, в населенном пункте Новопетровка Бердянского района Запорожской области, на территории корпуса детского санатория Весна, российские военнослужащие обустроили военную базу, где находится более 800 российских военнослужащих и рассредоточена российская военная техника в непосредственной близости к жилым домам местных жителей. А в населенном пункте Чулаковка Херсонской области, где российские оккупанты переоборудовали под военную комендатуру базу отдыха "Ива". Там проводят допросы и пытают патриотически настроенных граждан Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский сообщил, что украинские защитники продолжают продвигаться на Таврическом направлении. Российские оккупационные войска несут значительные потери;

– спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отметила, что оккупанты в Херсонской области пытаются вернуться на позиции, с которых сбежали после подрыва Каховской ГЭС, чтобы продолжить терроризировать правый берег. Однако предыдущие позиции не пригодны к использованию, поэтому захватчики обустраивают новые, в частности, в многоэтажках.

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