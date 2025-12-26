Оккупанты понесли значительные потери при попытках продвинуться вблизи Сотницкого Казачка на Харьковщине – ГПСУ

Российские войска пытаются расширить зону боевых действий на Харьковщине в районе Сотницкого Казачка, который расположен непосредственно возле государственной границы. Противник понес значительные потери во время операции.

Попытка оккупантов была неудачной. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

По словам Демченко, российские оккупационные войска уже длительное время пытаются расширить зону боев на этом направлении, однако в последние дни активность противника существенно возросла. Враг действовал пехотными группами различной численности, пытаясь заходить и накапливаться в населенном пункте Сотницкое Казачок на Харьковщине.

Несмотря на это, отметил спикер ГПСУ, российские подразделения несут большие потери и не достигают поставленных целей. Украинские Силы обороны, которые держат оборону на этом направлении, применяют артиллерийские средства различного калибра и беспилотные летательные аппараты, чтобы не допустить расширения зоны боевых действий на территории Украины.

В ГПСУ подчеркивают, что контроль над этим пограничным участком сохраняется, а все попытки противника продвинуться вглубь Харьковской области пока безуспешны.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что военнослужащие 16-го армейского корпуса Вооруженных сил Украины ликвидировали малые штурмовые группы россиян, которые проникли в поселок Вильча Харьковской области. Населенный пункт находится в непосредственной близости от Волчанска, за который продолжаются бои.

Армейцы говорят, что в окрестностях Вильчи россияне оставили более 100 погибших, если без учета санитарных потерь, которые, по их информации, можно смело умножить на три.

