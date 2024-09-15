Оккупанты попали в частный дом в Никополе: ранены два человека, вспыхнул пожар. Фото

Российская оккупационная армия продолжает терроризировать жителей Днепропетровской области постоянными обстрелами. Враг массированно атакует Никопольский район артиллерией и ударными дронами.

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Вследствие обстрела ранения получили двое мирных жителей. Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

В Никополе вследствие российских обстрелов осколочное ранение грудной клетки получил 37-летний мужчина, его госпитализировали. Также пострадала 75-летняя женщина, она будет лечиться дома.

В районном центре из-за вражеских обстрелов поврежден частный дом. Там возник пожар, который уже был ликвидирован. Кроме того, повреждены четыре многоэтажки, автомойка и легковой автомобиль. Также в городе повреждена линия электропередач.

Кроме Никополя российские террористы обстреливали Марганецкую и Красногригорьевскую громады. Последствия обстрелов уточняются.

В общей сложности с вечера 14 сентября и до утра 15 числа россияне атаковали Никопольский район более 5 раз. Для террора мирных жителей враг использовал тяжелую артиллерию и дроны-камикадзе.

Напомним, в ночь на 15 сентября российская террористическая армия атаковала Харьков управляемыми авиабомбами. Враг нанес удары по территории больницы и учебного заведения. В результате обстрела возник пожар.

Ранее сообщалось, что 14 сентября в результате российской ракетной атаки по Одесской области погибла супружеская пара, еще один человек был ранен. Также были повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

Как сообщал OBOZ.UA, в Запорожской области 14 сентября также прогремели взрывы. Россия обстреляла сельскохозяйственное предприятие в Гуляйпольской общине, погибли три гражданских.

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