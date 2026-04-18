Оккупанты пошли на массированный прорыв возле Часового Яра и поплатились. Видео

Российские войска предприняли попытку массированного прорыва на одном из направлений возле Часового Яра, задействовав бронетехнику и мобильные штурмовые группы. Украинские подразделения отбили атаку и не позволили врагу продвинуться.

В результате боя оккупанты понесли потери в технике и личном составе. Об этом сообщила 24-я отдельная механизированная бригада имени короля Даниила.

Российские силы пытались осуществить прорыв в полосе обороны 24-й бригады вблизи Часового Яра. Для атаки противник привлек бронированные боевые машины, танк, а также мобильные группы на мотоциклах и квадроциклах.

"Часов Яр. Оккупанты пошли на прорыв в полосе 24 бригады. Применили 5 ББМ, танк, 10 мотоциклов, квадроциклы", – говорится в сообщении.

Украинские подразделения действовали комплексно – в отражении атаки были задействованы разведка, беспилотные системы, артиллерия и пехота. Благодаря скоординированным действиям наступление противника было остановлено еще на подступах, а попытка прорыва полностью сорвана.

В результате боя подтверждены потери противника в технике и живой силе. В частности, были уничтожены или повреждены бронированные машины, поражена мотоциклетная техника, а также ликвидированы и ранены российские военные.

Несмотря на проваленную атаку, боевые действия на этом направлении продолжаются. Украинские военные продолжают удерживать позиции и сдерживать дальнейшие попытки продвижения российских сил в районе Часового Яра.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские пограничники показали, как сейчас выглядит Часов Яр, что в Донецкой области. Из-за оккупантов улицы города практически пустые, здания и дороги разбиты.

