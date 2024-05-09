Оккупанты пошли в атаку тяжелой техникой, но их планы разбили асы дистанционного минирования: в ВСУ показали видео

Российские оккупационные войска пытались пойти в атаку с помощью тяжелой техники, но их планы провалились. Асы дистанционного минирования устроили врагам взрывную встречу.

Соответствующее видео было показано в Вооруженных силах Украины. В частности, планы захватчиков были сломаны силами военных по дистанционному минированию 40-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ.

В результате в посадке осталась лишь куча металлического мусора, в которую превратились российский танк и боевая машина пехоты.

" Оккупанты нагло пошли в атаку тяжелой техникой, но вражеские планы наголову разбили асы дистанционного минирования 40-й ОАБр. От российского танка и БМП осталась куча копченого металлолома", – говорится в сообщении.

Напомним, в Запорожском направлении захватчики из РФ потеряли очередной "Бук-М1". В этот раз эффектное отличие совка вражеской техники произошла без привлечения украинских защитников – оккупанты справились самостоятельно.

Как сообщает OBOZ.UA, Силы обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили 236 единиц вооружения и военной техники, которыми российские оккупанты атаковали их позиции и гражданскую инфраструктуру страны. А в боях отличились 1300 живой силы захватнической армии.

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