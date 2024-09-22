Оккупанты после 'бавовны' в Глубоком устроили 'зачистку' под Мариуполем: ищут украинских агентов

После уничтожения 13 сентября российских складов боеприпасов в районе населенного пункта Глубокое Мариупольского района Донецкой области оккупанты устроили "зачистку" в населенных пунктах вблизи Мариуполя. Меры уже приобрели "беспрецедентный размах".

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Сотни российских росгвардейцев, полицейских, представителей военной комендатуры и ФСБ обходят каждый дом и допрашивают жителей, ища проукраински настроенных людей и партизан. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

В Мангушской громаде, в частности на морском побережье, россияне устроили, по его словам, "беспрецедентную по размаху зачистку" после ликвидации склада в Глубоком.

Так, 21 сентября "зачистку" проводили в Мелекино и Белосарайской Косе.

"Перекрытие дорог на въезд/выезд и пешком каждый дом с обыском, досмотром жителей. Ищут наших (удачи, ага) и просто проукраински настроенных. Количество задействованного контингента Росгвардии, полицаев, военной комендатуры и ФСБшников в батальон общей численностью. Такого еще точно не было. Причина – очень болезненное поражение в Глубоком. Наши источники говорят о 15-17 грузовиках, набитых ракетами, которые превратились в воздух из-за удара ВМС. Такого россияне принять не могут", – отметил Андрющенко.

На 22 сентября, по его данным, оккупанты запланировали продолжение "зачистки" в Ялте, Юрьевке, Урзуфе и Бабах-Тараме.

"Тактика такая же. Поэтому прошу о распространении для максимальной огласки и безопасности наших людей. Мариупольцы в эвакуации, предупредите своих. Пусть проверят не только гаджеты и переписку, а все, что хранится дома", - призвал Андрющенко.

Он также напомнил об основных правилах безопасности общения. Поскольку россияне имеют доступ к Telegram, они могут добраться до пересылаемых через этот мессенджер фото и видео. Единственное, что оккупанты не могут перехватить и восстановить, по словам Андрющенко, – это голосовые сообщения. Максимум, что они смогут увидеть – что был какой-то пакет данных.

Поэтому об этом украинцам в оккупации стоит помнить, чтобы не подвергать опасности себя и своих близких.

"Также просьба к админам из мариупольских каналов просьба: еще раз пересмотреть все запланированное на сегодняшний день и воздержаться от публикаций на пару дней фото, которые могут дискредитировать людей в оккупации. Спасибо", – добавил Андрющенко.

Напомним, 13 сентября в Глубоком были уничтожены вражеские склады боеприпасов, на которых оккупанты накопили тонны снарядов, мин и ракет ПВО. Удар по объекту нанесли подразделения Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

"По подтвержденным данным, в результате удара была уничтожена как инфраструктура хранилищ, так и тонны боеприпасов, которые захватчики накапливали для применения на территории Украины", – заявляли тогда в ВМС.

Там также отметили, что пораженный склад был обнаружен разведкой, в то же время Андрющенко подчеркнул, что обнаружить и уничтожить объект украинским воинам помогли остающиеся в оккупации украинцы.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что ранее британская разведка оценила последствия удара дронов по составу в Торопце Тверской области.

Арсенал был поражен беспилотниками в ночь на 18 сентября, он расположен в 500 км от Украины, является одним из крупнейших в России и содержал более 30 тысяч тонн снарядов. Взрыв на нем британцы сравнили с землетрясением.

"Взрыв в Торопце был зафиксирован силой 2,7 по шкале Рихтера, эквивалентно легкому землетрясению, пожары охватили территорию шириной в 6 км", – говорится в возведении МО Британии.