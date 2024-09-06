Оккупанты после паузы восстановили интенсивность штурмов на юге: в ОСГВ 'Таврия' рассказали о ситуации

На юге Украины оккупационные войска страны-агрессора РФ возобновили интенсивность штурмов и количество артиллерийских обстрелов. Украинские воины в свою очередь ведут активную оборону и имеют определенные успехи, в частности, восстанавливают некоторые позиции.

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Об этом рассказал пресс-секретарь оперативной группировки войск "Таврия" капитан Дмитрий Лиховой в эфире телемарафона. Он отметил, что украинские подразделения в операционной зоне ОУВ "Таврия" продолжают ведение оборонной операции, наносят противнику огневого поражения, принимают меры к улучшению тактического положения и устойчивости обороны.

"И это не просто слова: удается восстанавливать некоторые позиции. То есть оборону эту можно назвать активной, есть определенные успехи, но о них подробно говорить я не буду, чтобы это не стало "питом" для врага", – рассказал Лиховой.

Он добавил, что после некоторой паузы со стороны окупантов интенсивность штурмов и количество вражеских обстрелов возобновилось до предварительных показателей.

"Они немного меньше, чем у соседей, но, видимо, в этом и положительная новость тоже заключается – враг не имеет ресурса, чтобы вести штурмовые действия одинаковой антенсивности. У некоторых создается впечатление, что если меньше штурмов, то это – затишье. На самом деле так не есть, потому что, например, возобновилось до прежнего уровня артиллерийские обстрелы.

Это, конечно, относительно более низкие показатели по сравнению с Донетчиной, в частности, с Покровским направлением, добавил он.

"Но у нас на прошедших неделях было относительное "затишье", некоторые дни вообще обходились без наступательных атакующих действий противника, сейчас они возобновились. Например, за вчерашние сутки были отбиты семь штурмовых действий врага, позавчера их было 11", – сказал Лиховой.

Также захватчики производят более 20 обстрелов населенных пунктов ежедневно, " на уровне с артиллерией работают дроны, ударные беспилотники, FPV-дроны и сбросы с коптеров".

"Если говорить об ударных беспилотниках, то россияне за вчерашние сутки в зоне ответственности ОТУ "Таврия" применили 243 коптера такой целью: 241 FPV-дрон и два – типа "Ланцет". Из них подавлено, то есть уничтожено более 95%", – сказал Лиховой.

Спикер также констатировал: вражеские дроны все чаще сбиваются украинскими FPV-дронами.

Именно так 5 сентября были уничтожены два разведывательных БПЛА "Орлан-10" и SuperCam на Херсонщине и Запорожье.

Дмитрий Лиховой также сообщил, что с началом суток 6 сентября по состоянию на 7 утра оккупанты не проводили штурмовых действий, но нанесли четыре авиаудара с использованием девяти КАБов по Херсонщине.

Из 20 "Шахедов" в зоне ответственности ОВСУ "Таврия" уничтожено 12, еще 14 вышли из зоны ответственности, три – радиолокационно потеряно, рассказал спикер.

Как сообщал OBOZ.UA, аналитики ISW в отчете за 5 сентября указали, что войска России активизировали наступательные усилия на Угледарском направлении. Там оккупантам удалось добиться незначительных тактических успехов. Усиливая давление, они, вероятно, стремятся создать благоприятные для себя условия на приоритетном для врага Покровском направлении.

Накануне главком ВСУ Александр Сырский заявил, что армия РФ на Покровском направлении остановлена – за последние шесть дней продвижение противника не зафиксировано. По словам Сырского, украинские защитники лишили россиян возможности маневрировать и подкреплять свои силы, поэтому стратегия Украины сработала.

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