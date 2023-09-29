Оккупанты после ряда ударов ВСУ по военным объектам в Крыму усилили репрессии на полуострове: всплыли подробности

После серии ударов, нанесенных Силами обороны Украины по военным объектам во временно оккупированном Крыму, захватчики на полуострове усилили репрессии. Практически ежедневно оккупанты задерживают жителей Крыма по подозрению в "шпионаже".

Задержанных обвиняют в сборе и передаче украинской разведке информации о перемещениях российских войск и местах их дислокации, случаются также и обвинения в "государственной измене". Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Оккупанты на фоне успешных атак украинских военных на объекты ВС РФ в Крыму усилили террор в отношении местных жителей. Они практически ежедневно задерживают людей по подозрению в "шпионаже"ю

"В пятницу ФСБ РФ заявила о задержании жителя Керчи по подозрению в "шпионаже". 45-летний мужчина якобы по заданию Главного управления разведки Министерства обороны Украины "вел фото- и видеофиксацию перемещения военной техники" и передавал эти сведения "куратору", – описали журналисты один из последних случаев задержаний.

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За день до того, пишут журналисты, в Севастополе был также задержан мужчина, которого оккупанты обвиняют в "госизмене".

"Тот, "уклоняясь от мобилизации", выехал в одну из стран СНГ, после чего связался с представителем ГУР. Далее, "по заданию украинской разведки" мужчина устроился строить фортификационные сооружения в Крыму", – пишет "Крым.Реалии".

При этом, констатируют журналисты, достоверной информации, позволяющей проверить заявления оккупантов, у них нет.

Напомним, ранее стало известно, что российские оккупанты пытаются "запечатать" Крым и удержать заложников. После ряда успешных ударов по военной инфраструктуре оккупантов в Крыму ситуация на полуострове стала очень напряженной. Несмотря на уверения оккупационной власти, что "все под контролем", в это не верит никто – в том числе и "понаехавшие" сюда россияне. Они и немногочисленные туристы, все же рискнувшие отдохнуть в этом "горячем" сезоне на полуострове, за последние дни устроили массовый "исход".

Тем временем Россия делает все возможное, чтобы предотвратить бегство гражданских лиц из Крыма – по сути, делая их заложниками. Оккупационная власть каждый день плодит новые обещания – о том, что через год-два на полуострове будет "настоящий рай", а туристов – валом, что "совсем скоро" восстановят подачу воды из Днепра, которая перестала поступать после подрыва Каховской ГЭС, и многое другое.