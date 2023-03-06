Оккупанты 'поставили на паузу' массированные ракетные атаки, но задействуют дроны-камикадзе и ЗРК С-300: в ОК 'Юг' указали на угрозы

Российские оккупационные войска "поставили на паузу" массированные ракетные атаки по Украине. Сейчас враг занят воздушной разведкой и поиском новой тактики обстрела территории нашей страны.

Видео дня

Таким образом путинская армия пытается повысить результативность применения ракетных ударов. Об этом сообщает оперативное командование "Юг" в Facebook.

Не достигнув желаемого результата после массированных ракетных обстрелов гражданской и критической инфраструктуры Украины, российские оккупанты задействуют авиацию и ракеты воздушного базирования.

Кроме того, в ОК "Юг" отметили, что путинские террористы продолжают атаковать Украину дронами-камикадзе, а также ведут обстрел прифронтовых территорий наземным вооружением. Враг применяет береговые или оперативно-тактические ракетные комплексы, а также ЗРК С-300 в зонах достижения.

При этом корабельная группировка врага находится на боевом дежурстве в акватории Черного моря. По состоянию на 12:00 6 марта в море находятся 15 кораблей армии РФ, среди которых 3 ракетоносителя. Общий залп ракет "Калибр" может достигать 16 единиц. В ОК "Юг" предупредили, что готовность ракетоносителей в море свидетельствует о максимально высокой вероятности атак.

"Не пренебрегайте мерами безопасности, не игнорируйте воздушную тревогу, помните о минной опасности на деоккупированной территории и в прибрежной зоне, где море может приносить вражеские мины после шторма. Будьте бдительны и сознательны", – обратились в ОК "Юг" к украинцам.

Ранее сообщалось, что корабельная группировка страны-агрессора РФ в акватории Черного моря ведет переговоры со стратегической и тактической авиацией, что может свидетельствовать о подготовке к ракетной атаке. Однако речь не обязательно идет о массированном обстреле, так как враг может прибегнуть к тактике точечных ударов.

Напомним, спикер ОК "Юг" заявила, что массированные ракетные удары государства-террориста РФ по территории Украины могут остаться в прошлом. Это связано в первую очередь с нехваткой у России высокоточного оружия. При этом враг не отказался от тактики террора и сейчас ищет новые подходы в нанесении ударов.

В свою очередь спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины полковник Юрий Игнат заявил, что в России имеются в избытке советские зенитные управляемые ракеты С-300, используя которые, она экономит дорогостоящие "Калибры" и "Искандеры". Войска РФ запускают их по баллистической траектории, однако они неточные и могут падать "где угодно".

Как сообщал OBOZREVATEL, военная разведка Украины фиксирует изменения в тактике страны-агрессора России в нанесении массированных ракетных атак по нашим городам. Частично они связаны с нехваткой у врага соответствующего вооружения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!