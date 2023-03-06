'Ведут переговоры со стратегической авиацией': Гуменюк предупредила об угрозе точечного ракетного удара по Украине

Корабельная группировка страны-агрессора РФ в акватории Черного моря ведет переговоры со стратегической и тактической авиацией, что может свидетельствовать о подготовке к ракетной атаке. Однако речь не обязательно идет о массированном обстреле, так как враг может прибегнуть к тактике точечных ударов.

Видео дня

На данный момент одной из главной целью оккупантов являются средства противовоздушной обороны Украины. Об этом в эфире телемарафона рассказала руководитель пресс-центра Сил обороны и охраны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

По ее словам, в акватории Черного моря продолжают находится 4 ракетоносителя государства-террориста с максимально возможным залпом 24 ракеты "Калибр". Это вооружение агрессор постоянно применял во время массированных ракетных атак, однако сейчас в РФ ищут новую тактику

"В море остаются четыре ракетоносителя на дежурстве. Это может свидетельствовать об использовании 24 "Калибров", но мы не гарантируем, что они все снаряженные под завязку. Тем не менее, опасность нужно осознавать. То, что враг оставляет ракетоносители на дежурстве, может свидетельствовать о намерении использовать ракеты. Как правило, они используются во время массированных ракетных атаках, когда оккупанты прибегают к такой тактике. Но их тактика не оправдалась, поэтому речь идет о поисках новых подходов и новых тактик", – сказала Гуменюк.

Кроме того, в ОК "Юг" отметили, что оккупанты ведут переговоры со стратегической и тактической авиацией. Поэтому не исключено, что вместо массированных атак оккупанты могут пытаться наносить точечные удары.

"Сейчас мы наблюдаем, что они ведут переговоры со стратегической и тактической авиацией. Поэтому не исключено, что будет применена точечная ракетная атака с использованием как воздушных ракет, так и надводного и подводного базирования" – отметили в ОК "Юг".

Гуменюк подчеркнула, что массированные ракетные атаки стали для россиян тяжелой практикой, потому что использование ракет большое, а результат не такой убедительный, как хотелось бы врагу. При этом во время точечных ударов захватчики могут пытаться выискивать противовоздушную оборону Украины, которая не позволила России сделать массированные атаки результативными.

Ранее спикер ОК "Юг" заявила, что массированные ракетные удары государства-террориста РФ по территории Украины могут остаться в прошлом. Это связано в первую очередь с нехваткой у России высокоточного оружия. При этом враг не отказался от тактики террора и сейчас ищет новые подходы в нанесении ударов.

Напомним, спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины полковник Юрий Игнат заявил, что в России имеются в избытке советские зенитные управляемые ракеты С-300, используя которые, она экономит дорогостоящие "Калибры" и "Искандеры". Войска РФ запускают их по баллистической траектории, однако они неточные и могут падать "где угодно".

Как сообщал OBOZREVATEL, военная разведка Украины фиксирует изменения в тактике страны-агрессора России в нанесении массированных ракетных атак по нашим городам. Частично они связаны с нехваткой у врага соответствующего вооружения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!