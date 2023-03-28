Оккупанты потеряли большую часть танкового полка, пытаясь окружить Авдеевку: разведка Британии оценила ход боев

Войска РФ за последние дни сосредоточили усилия на попытках окружить Авдеевку Донецкой области. Мизерного прогресса в реализации этого намерения захватчики достигли ценой огромных потерь в бронетехнике.

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Так, в боях под Авдеевкой Россия потеряла большую часть 10-го танкового полка, поскольку продолжает совершать тактические ошибки при планировании фронтальных атак. Об этом заявили в минобороны Великобритании.

По данным британской разведки, в последние дни Россия сконцентрировалась на попытках окружить Авдеевку на Донетчине. Однако в конечном итоге незначительного прогресса оккупационная армия смогла добиться ценой огромных потерь в бронетехнике.

"10-й танковый полк России, вероятно, потерял значительную часть своих танков при попытке окружить Авдеевку с юга. Полк входит в состав 3-го армейского корпуса, первого крупного нового формирования, которым Россия поддержала вторжение в Украину с августа 2022 года", – говорится в отчете британского оборонного ведомства.

Британская разведка перехватила российские отчеты, где речь идет о значительных проблемах с дисциплиной и моральным духом в подразделениях 3-го армейского корпуса.

"Многочисленные отчеты с открытым кодом свидетельствуют о том, что 3-й армейский корпус особенно преследовали проблемы с плохой дисциплиной и низким моральным духом. Несмотря на вероятный период обучения в Беларуси, формирование все еще демонстрирует ограниченную боеспособность", – отметили британские разведчики.

Причиной значительных потерь бронетехники под Авдеевкой в минобороны назвали повторение российским командованием старых ошибок, которые уже приводили к аналогичным потерям ранее, в частности, при попытках РФ атаковать Угледар.

"Потери 10-го танкового полка, вероятно, в основном были результатом тактически ошибочных фронтальных атак, подобно тому, как это было недавно во время других неудачных российских бронетанковых атак, например, вокруг города Угледар", – говорится в отчете.

Напомним, 26 марта российские войска снова атаковали Авдеевку. Ракеты оккупантов попали в две многоэтажки. К счастью, обошлось без жертв.

Также сообщалось, что, по данным британской разведки, наступление РФ на Бахмут захлебнулось, силы оккупантов сильно истощены. Следовательно, Россия переместила свой оперативный фокус на Авдеевку к югу от Бахмута и в сектор Кременная – Сватово на севере, где она, вероятно, стремится лишь стабилизировать свою линию фронта.

"Это свидетельствует о возвращении в целом к более оборонительному оперативному плану после неубедительных результатов попыток провести общее наступление с января 2023 года", – отмечали в МО Британии 25 марта.