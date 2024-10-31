Оккупанты пожаловались на атаку дронов на Бердянск: говорят, что под ударом был порт. Фото

Во временно оккупированном Бердянске 31 октября сообщили об атаке беспилотников на городской порт. В городе слышны звуки выстрелов и взрывов, была временно приостановлена работа общественных учреждений, в том числе учебных заведений.

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На удар со стороны ВСУ пожаловался гауляйтер Запорожской области Владимир Рогов. На фото с места происшествия, которые распространяют в соцсетях, виден дым от пожара.

"Атака вражеских БПЛА продолжается. На данный момент по городу Бердянск в Запорожской области боевики ВСУ нанесли удар не менее шести дронов-камикадзе.

Целью массированной атаки вражеских БпЛА по Бердянску, кроме морского порта, являются административные здания, органы местного самоуправления и социальной защиты", – заявил Рогов.

Сообщается, что якобы из-за атаки временно приостановят работу общественных учреждений, включая школы и детские сады. Местных жителей призывают оставаться дома, избегать поездок на авто и, по возможности, держаться подальше от окон.

По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, на место атаки прибыло много карет скорой помощи и пожарных машин.

Кроме того, местная оккупационная администрация мало что впервые признала попадание, сообщает об атаке помещения самой администрации в городе.

Кроме того, в некоторых районах исчезло электроснабжение, а работа официальных бюджетных органов отменена. Наконец, доброе утро с оккупации", – подчеркнул Андрющенко.

Как сообщал OBOZ.UA, во временно оккупированном Луганске утром 29 октября раздались взрывы. Их было не меньше трех, а затем над городом поднялся столб дыма. Местные жители рассказывают о прилете и пожаре.

Напомним, ранее стало известно, что ГУР МО ликвидировало в центре Луганска майора РФ Первуху. Он служил в подчиненном ГРУ РФ 273-м разведывательном центре, в оккупированной Луганщине занимал должность "начальника штаба по службе войск и безопасности военной службы" и был причастен к совершению военных преступлений против украинцев.

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