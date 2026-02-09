Оккупанты предприняли попытку проникновения в Чугуновку на Харьковщине и поплатились: в Силах обороны показали видео с флагом Украины

Во время непогодыроссийские захватчики пытались прорваться к населенному пункту Чугуновка, что на Харьковщине. Бойцам ВСУ удалось вовремя обнаружить и обезвредить вражескую группу, поэтому над населенным пунктом взвился украинский флаг.

Об этом рассказали в 16-м армейском корпусе. Часть операции, снятую с помощью дрона, военные опубликовали в Facebook.

Во время осложнения погодных условий российские военные предприняли попытку незаметно проникнуть в Чугуновку. Несмотря на погоду, операторы разведывательных дронов обнаружили передвижение вражеской группы.

"Воспользовавшись сложными погодными условиями, противник предпринял попытку скрытого проникновения сквозь боевые порядки Сил обороны в районе населенного пункта Чугуновка. Несмотря на непогоду, операторы разведывательных беспилотных летательных аппаратов своевременно обнаружили вражескую группу", – рассказали военные.

После обнаружения противника стрелковая специализированная рота "Шквал" провела зачистку населенного пункта. Часть российских захватчиков сложила оружие и сдалась в плен. Населенный пункт находится под контролем украинских военный, в доказательство этого в Чугуновке установили Государственный Флаг Украины.

В зоне ответственности 3 армейского корпуса на востоке Украины российские войска сосредотачивают усилия на попытках форсировать реку Оскол. Эти действия приводят к значительным потерям для противника, а его продвижение фактически остановилось.

На другом фланге, в районе Лимана, оккупанты пытаются обходить украинские позиции и проникать в тыл обороны. По словам командира подразделения TERRA в составе 3 армейского корпуса Николая Волохова ("Абдула"), российские подразделения стремятся закрепиться на другом берегу Оскола, однако создать плацдарм для дальнейших действий им не удается. Вблизи Лимана противник продолжает давить, применяя тактику фланговых обходов и попыток инфильтрации. В то же время украинские воины противодействуют этим действиям, в частности благодаря эффективному использованию беспилотников, что остается основой обороны корпуса.

В то же время на Южно-Слобожанском направлении пограничники бригады "Форпост" ликвидировали вражескую пехоту, поразили воздушные цели и уничтожили укрытие противника. Событие произошло во время выполнения боевых задач на Харьковщине, где подразделения действуют в режиме постоянной боевой готовности.

Ранее OBOZ.UA сообщал, несмотря на то, что на карте DeepState территории Покровска и Мирнограда обозначены красным, что означает полный контроль войск РФ, эти данные не являются на 100% правдивыми. На севере обоих городов все еще остаются позиции украинских защитников, которые осуществляют наблюдение за противником.

