Оккупанты придумали новый 'статус' для украинцев, отказавшихся от паспорта РФ: что известно

Российские оккупанты продолжают терроризировать украинских граждан на временно захваченных территориях. Со следующего года украинцам, не получившим паспорт вражеской страны, захватчики будут предоставлять статус "иностранных граждан или лиц без гражданства".

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Об этом сообщили в Центре национального сопротивления. Такие "нововведения" Кремль вводит с 1 января 2025 года.

Как отмечается, на сайте "миграционной службы" террористической группировки "ЛНР", подконтрольной Кремлю, указано, что совершеннолетние люди, не оформившие российский документ, считаются иностранцами. Однако пока они "имеют право" проживать во временно захваченной российскими войсками Луганской области до 31 декабря 2024 года.

"Что же будет после нового года с теми, кто не обменивает украинский паспорт? В таком случае оккупанты обяжут каждого стать на миграционный учет или получить разрешение от оккупационных властей на временное проживание", – отметили в ЦНС.

Как сообщили в ЦНС, россияне создают так называемый реестр иностранцев, куда гауляйтеры угрожают внести украинцев, отказывающихся от получения паспорта оккупантов.

"Центр национального сопротивления призывает сообщать о тех, кто причастен к человеконенавистнической политике Кремля. Имеете информацию о коллаборантах и гауляйтерах сообщайте сюда", – добавили в учреждении.

Как сообщал OBOZ.UA, после недавних атак ВСУ в Мариупольском районе враг активизировал проверки населения. В частности, оккупационная полиция вместе с ФСБ и военной комендатурой устроили настоящую "зачистку" на Белосарайской косе.

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