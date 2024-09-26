Назвали 'знакомством' с населением: оккупанты с оружием устроили проверки под Мариуполем. Видео

После недавних атак ВСУ в Мариупольском районе враг активизировал проверки населения. В частности, оккупационная полиция вместе с ФСБ и военной комендатурой устроили настоящую "зачистку" на Белосарайской косе.

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Об этом сообщает Мариупольский городской совет. Псевдоправоохранители заявили, что это часть комплекса мероприятий "по знакомству с населением". Но на самом деле такое знакомство проходит под дулом автомата, а у жителей требовали показать российские паспорта.

Как отмечают в Мариупольском городском совете, таким образом, оккупанты ищут проукраински настроенных жителей и запугивают мирных людей.

Напомним, ранее стало известно, что оккупанты уже привезли в Мариуполь "беженцев" из Курской области. Пока их размещают, в частности, в домах и квартирах, которые отобрали у украинцев под видом "национализации".

"Беженцам" взялись помогать так называемые волонтеры из "ДНР" и путинской партии "Единая Россия".