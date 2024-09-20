Российские власти отправили эвакуированных жителей Курской области РФ во временно оккупированный украинский город Мариуполь. Россиян заселяют в заброшенные и восторженные квартиры украинцев.

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"Беженцам" взялись помогать так называемые волонтеры из "ДНР" и путинской партии. Об этом сообщает действующий Мариупольский городской совет в Telegram-канале.

Отмечается, что оккупанты решили разместить в захваченном населенном пункте жителей российской Суджи. Их поселяют в "национализированные" дома – то есть в те, которые захватчики отобрали у покинувших город мариупольцев.

"Активисты" и члены партии "Единая Россия" даже доставили этим россиянам гуманитарку в виде вещей, постельного белья, обуви и посуды.

К мариупольцам оккупанты относились и продолжают это делать по-другому. В ходе блокады они уничтожали город и убили более 22 тысяч мирных жителей.

"А теперь тысячи горожан остаются без жилья, на улице. Им оккупанты никак не помогают. Так выглядит подлинное отношение захватчиков к местному населению", – отметили в украинском ведомстве.

Напомним: в августе украинские власти сообщили, что с контролируемых ВСУ территорий Курской области России эвакуацию местного населения в Украину не проводят. Жители Курщины в районах, где боев уже не было, продолжали жить на месте, хотя некоторые могли выезжать самостоятельно.

В комментарии СМИ эти россияне развенчали фейки Z-пропаганды о "наемниках НАТО" и "зверствах", которые они якобы совершали на территории РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина пригласила представителей ООН и Международного комитета Красного Креста к мерам гуманитарного реагирования на территории Курской области РФ. Кремлю это не понравилось и там утверждали, что это "чистая провокация".

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