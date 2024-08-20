Проходит ли эвакуация из Курщины в Украину: нардеп рассказал о ситуации. Видео

С территорий Курской области России, контролируемых Вооруженными силами Украины, эвакуацию местного населения в Украину пока не проводят. Жители Курской области РФ, в районах, где бои не продолжаются, продолжают жить на месте, хотя некоторые могут выезжать самостоятельно без помощи со стороны Украины.

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Об этом в эфире "Радио Свобода" сообщил Роман Костенко, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ, посетивший Курскую область. По его словам, в зонах, где отсутствуют боевые действия, которые находятся под контролем ВСУ, гражданское население может находиться безопасно.

"Если бы, наверное, уже происходила какая-то эвакуация, я бы об этом знал. Но сейчас никакой эвакуации не происходит. То, что я знаю – люди там живут и те города, населенные пункты, оказавшиеся в тылу украинских войск, там в принципе боевых действий нет, там люди просто продолжают жить, там создана наша комендатура под руководством генерала Эдуарда Москалева. Они там удерживают порядок и обеспечивают жизнедеятельность потому, что согласно Женевским конвенциям, оккупированные территории, государство, которое их оккупирует, должно отвечать за все то, что там происходит. Вот мы оккупировали эти территории, и теперь наша задача отвечать за местное население, которое там есть", – сказал Костенко.

Он отметил, что люди, вероятно, перемещаются из этих районов самостоятельно без помощи со стороны Украины, однако массовая эвакуация не проводится.

На вопрос о том, разрешает ли российская сторона выезд российских граждан с территорий Курской области, находящихся под контролем Украины, на контролируемой РФ территории, Костенко отметил, что местные жители имеют такую возможность.

"Там есть возможность у гражданских проезжать. Там не сплошная линия фронта. Поэтому есть возможность, а уж россияне ли пропускают, это уже россияне могут, как пропускать, так и уничтожать еще на подходе. Поэтому это уже сейчас сложно проконтролировать, потому что идут боевые действия, и там, где идут стычки – там точно не ездят гражданские; там, где нет (боевых действий – ред.) и есть какие-то полевые дороги – там проконтролировать достаточно сложно", – сказал депутат.

Костенко отмечает, что на территории Курской области РФ, которая находится под контролем ВСУ и где не продолжаются боевые действия, пребывание гражданского населения безопасно, и для российских граждан нет ни угрозы, ни необходимости выезжать.

"Для россиян, находящихся на оккупированной территории, я не видел угрозы, чтобы они должны были там выезжать куда-то, бросать свои дома, что над ними кто-то издевается. Возможно, только они понимают, что если Россия там в перспективе подтянет свои войска, или они просто возьмут авиацию, и они видели то, что Россия делает с захваченными территориями, с нашими городами, что она просто стирает с земли, может быть, эта угроза, и они больше ее будут испытывать именно от Российской Федерации, а не от Украины", – сказал Роман Костенко.

Напомним, украинская авиация продолжает активно участвовать в операции на территории Курской области. Накануне Воздушные силы ВСУ нанесли удар по враждебному подземному пункту.

Ранее командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук показал, как украинские защитники уничтожили мост на территории Курской области России. По объекту результативно отработала авиация.

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