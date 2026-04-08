Оккупанты применяют новые средства дистанционного минирования в Харьковской области: жителей предупредили об опасности. Фото

Оккупационная армия России продолжает дистанционно минировать приграничные территории в Украине. На сегодняшний день захватчики применяют новые средства террора.

Один из таких случаев зафиксировали в Харьковской области. Об этом в Telegram сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

Новый метод российского террора

Начальник городской военной администрации опубликовал фото противопехотной мины, обнаруженной жителем Русской Лозовой во время уборки собственного приусадебного участка.

По предварительной оценке специалистов ГСЧС, ее радиус поражения составляет от 30 до 50 метров. Этого вполне достаточно, чтобы нанести тяжелые проникающие осколочные ранения. Сейчас, когда люди активно работают во дворах и начинают сажать овощи, такие взрывоопасные предметы представляют особую угрозу.

"Уважаемые жители, пожалуйста, будьте осмотрительны. В случае обнаружения подозрительных или опасных предметов не подходите к ним, ни в коем случае не трогайте", – сообщил чиновник.

Напомним, в Херсоне российские террористы тоже занимаются хаотичным минированием территорий. Недавно захватчики начали сбрасывать на город новые мины, "замаскированные" под мусор.

Как писал OBOZ.UA, российские террористические войска 7 апреля массированно атаковали южные регионы Украины, в результате чегопогибли 9 гражданских и еще 49 получили ранения. По состоянию на 17:30 удары зафиксировали в нескольких областях, оккупанты били по жилым домам, инфраструктуре и транспорту.

