Оккупанты пришли воевать в Украине с 'Мосинкой' родом из 19 века. Видео

Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады на Бахмутском направлении провели очередную удачную операцию. На захваченных российских позициях они обнаружили немало оружия оккупантов, среди которого нашли винтовку Мосина, которую использовали еще войска Российской империи в конце 19 века.

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Видео с раритетным вооружением "второй армии мира" появилось в Telegram-канале бригады. В этой операции бойцы также захватили в плен раненого захватчика, которого "товарищи" просто бросили умирать.

Бойцы 1 роты 1 мехбата 2 ОШБр показали "трофеи", захваченные на очередной российской позиции, откуда были выбиты оккупанты. Среди брошенного россиянами оружия обнаружили и раритетные образцы.

"Чем пид*ры воюют? Исторические артефакты и подбитые россияне в кадрах с недавней операции под Бахмутом от бойцов 1-й роты 1-го мехбата", – подписали видео воины.

Кроме старой доброй "дашки" (12,7-мм станковой пулемет Дегтярева-Шпагина образца 1938 года) захватчики воевали с украинцами также "мосинками", чему наши воины изрядно удивились.

И это удивление вполне объяснимо. Ведь массовое производство винтовок Мосина-Нагана калибра 7,62 началось еще в конце 19 века, в 1892 году. Так что захватчики в прямом смысле повторили "подвиг дедов": с "мосенками" в бой ходили еще армейцы Российской империи. В частности, впервые применена эта винтовка была в 1893 году на Памире и во время русско-японской войны 1904-1905 годов.

Продолжалось массовое производство "мосинок" до 1960-х, разные модификации находились на вооружении до 1980-х – и вот "вторая армия мира" вновь вооружается ими в 21 веке. Случаи использования россиянами "мосинок" фиксируются с 2022 года.

По мнению бывшего командира "Азова", майора ВСУ Максима Жорина, раритетами оккупантов командование вооружает не из-за дефицита оружия. Это отличный индикатор реального отношения российских командиров к подчиненным.

"Реальная картина, которую находят на пид*рских позициях бойцы 3 ОШБр. У россиян нет и никогда не было недостатка оружия или боеприпасов. Но своих людей они посылают воевать даже с такими музейными артефактами. Потому что это только мясо, на которое всем пох***. Раненому русаку, кстати, очень повезло – свои бы его обокрали и бросили умирать", – написал Жорин.

Напомним, ранее в британской разведке спрогнозировали, что ситуация с Бахмутом, где украинские воины продвигаются по флангам, может вынудить Россию забрать войска с юга Украины. Это произойдет в случае, если переброска подразделений Воздушно-десантных войск РФ, которая фиксируется уже несколько недель подряд, не поможет захватчикам остановить украинцев и удержать оккупированные территории.

Также сообщалось, что по данным Генштаба на утро 2 июля, накануне ВСУ отминусовали за сутки 790 оккупантов, 26 артсистем и 20 бронемашин врага.