Оккупанты привезли в Мелитополь работников из Крыма для восстановления подстанции, пострадавшей от "бавовны" – СМИ

Российские оккупанты в Мелитополе хотят отремонтировать электроподстанцию локомотивного депо, которую 29 марта посетила "бавовна", чтобы продолжить переброску воинских эшелонов железной дорогой. К этому они привлекли рабочих из Крыма.

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Начало работ запланировано на субботу, 1 апреля. Об этом узнал Telegram-канал "РИА-Мелитополь".

Восстановлением поврежденного взрывом объекта будет заниматься бригада из порядка 30 человек. Их поселили в местной гостинице.

Жителям временно оккупированного города известно, что в субботу с 8:00 на многих улицах будет отсутствовать электричество, а также будут перебои с водоснабжением.

Люди возмущаются, что ремонт россияне запланировали на выходной день, который многие используют для домашних дел: приготовления еды, стирки, уборки.

"Воякам на все эти бытовые неудобства мелитопольцев плевать. Они спешат восстановить подстанцию, чтобы пустить электровозы через станцию Мелитополь для перевозки боеприпасов и военной техники", – сказано в сообщении.

Электричество будет отключаться в таких районах:

– Юровка;

– Авиагородок;

– Новый Мелитополь;

– 1 пер. И. Франко, 15;

– 1 пер. Малюги 1е-15, 2/1-11; 29, 17-41, 18-42;

– 2 пер. И. Франко, 13;

– 2 пер. Малюги, 2-42;

– 3 пер. Малюги, 2/14, 7-47, 2/57, 2/56, 2/60, 2/64, 2/20, 2/67;

– ГНС – ул. И. Франко, 49/6;

– Киоск ФЛП Кушнаренко – 1;

– пер. И. Франко, 2/1;

– Мастерские металлообработки – ул. Пирогова, 69;

– ОДО Мелитополь Мебель – ул. Г. Сагайдачного, 118;

– ОК "Воровского завода"; ОК "Мечта"; ОК "Автомобилист"; ОК "Дорожник"; ОК "Импульс"; ОК "Мечта"; ОК Жемчужина; ОК "Компрессор"; ОК "Пелинг"; ОК "Холодмаш";

– ООО Мечта – ул. Северный переезд, 3/1;

– пер. Репина, 1/13, 2-10, 14-22, 1-63;

– пер. Репина, 78;

– пер. Степной, 24-48а, 11-31, 50-56;

– склад ЧП Чернер – ул. Пожарского, 2в;

– ул. Айвазовского, 1-11,2/22-2/28, 73;

– ул. Д. Грищенко, 2-90, 1-91;

– ул. И. Франко, 1/27-1/2, 15, 2/1-78, 242-276, 78, 90-82, 47;

– ул. Колосова, 72/1, дома 1-7, 45-61, 36-84;

– ул. Колосовая, 41;

– ул. Малюги, 166-276, 187-155, 151-149;

– ул. Минина, 53, 8-38, 17а-49, 1-15, 2-6;

– ул. Пирогова 2-14, 1а-25, 27-67, 16-42;

– ул. Пожарского, 2-26, 30-44, 21-43;

– ул. Радищева, 2, 44;

– ул. Репина, 2-40,1-47, 42-111, 49-33;

– ул. Скифская, 199;

– ул. Строительная, 4-64, 1-15;

– ул. Февральская, 208, 216;

– ул. Черепановых, 2-48, 1-49;

– ФЛП Кононова – ул.Северный переезд, 1а;

– ЧП Мусиенко торгов. Павильон;

– ЧП Посторонюк;

– ЧП Сивовая а/стоянка – ул. Индустриальная, 412 – Ул. И. Франко;

– ЧП Филипченко киоск – ул. Малюги.

Напомним, что 29 марта в Мелитополе прогремело несколько взрывов. После этого дым было видно в районе аэродрома и депо, а в северных и западных районах города, в Семеновке, Тамбовке и некоторых других ближайших селах пропал свет.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Мелитополе Запорожской области захватчики решили, что одну из школ теперь будут охранять так называемые добровольцы. Оккупанты требуют, чтобы родители учащихся оплачивали "услуги охраны" из своего кармана.

– Недавно там провели очередную ротацию. Новоприбывшие солдаты ВС РФ "ведут себя борзо и без электрошокеров не передвигаются по городу".

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