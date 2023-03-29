В оккупированном Мелитополе прогремели взрывы: виднеется дым в районе аэродрома. Фото

Утром 29 марта во временно оккупированном Мелитополе произошла очередная "бавовна". Громко было в разных районах города.

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Дым виднеется в районе аэродрома. Об этом в Telegram сообщил мелитопольский городской голова Иван Федоров.

По его словам, несколько взрывов прогремело во всех районах города. Также Федоров отметил, что российские оккупационные войска вновь суетятся. Очевидно, что "бавовна" вновь произошла во местах расположения вражеских войск.

Федоров призвал дождаться подробностей утренних взрывов во временно оккупированном городе от Генерального штаба ВСУ.

"Мелитополь: громко! Сразу несколько взрывов слышно во всех районах города. Оккупанты суетятся. Ждем подробности от Генштаба", – написал мэр Мелитополя.

В то же время Telegram-канал "Риа Мелитополь" написал, что одновременно с Мелитополем взрывы прогремели в поселке Веселое, который расположен в 30 км от районного центра.

Местные жители отмечают, что после взрывов над захваченным россиянами аэродромом поднимается густой черный дым.

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