Оккупанты продемонстрировали модернизированный танк Т-80БВМ: фото и характеристики

В России в июле 2026 года был замечен модернизированный танк Т-80БВМ с новой защитой от дронов и обновленной бортовой броней. Фото машины, которую перевозили по железной дороге, распространили в соцсетях, однако точное место назначения танка и подразделение, для которого он предназначен, неизвестны.

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О появлении модернизированной боевой машины свидетельствует скриншот из социальных сетей, на котором танк виден во время транспортировки на железнодорожной платформе. Подробнее об обновленной российской технике рассказывает Defence Blog.

На снимке, вероятно, запечатлен российский танк Т-80БВМ, получивший модифицированную защиту от беспилотников. Над башней машины установили специальную конструкцию из металлической сетки или решетчатой брони. Военные называют такие экраны "мангалом" из-за их сходства с решеткой для приготовления пищи.

Основная задача такой защиты — снизить риск поражения танка дронами и боеприпасами с кумулятивными боевыми частями. Конструкция должна сработать до момента удара по основной броне машины и не дать боеприпасу пробить более тонкую верхнюю часть танка.

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Также на фото можно увидеть признаки обновленной системы динамической защиты, которая расположена вдоль бортов танка и на башне. Такая система состоит из небольших бронированных блоков, которые взрываются наружу при попадании боеприпаса. Благодаря этому они могут ослабить действие противотанкового средства ещё до того, как оно достигнет основной брони машины.

Что известно о танке

Т-80БВМ — это модернизированная версия советского танка Т-80БВ. Россия впервые продемонстрировала эту машину во время военных учений "Запад" в 2017 году, а уже в следующем году танки начали поступать на вооружение сухопутных войск РФ.

Одной из особенностей Т-80БВМ является газотурбинный двигатель, который позволяет танку лучше передвигаться по различным типам местности по сравнению с дизельными танками Т-72. В ходе модернизации машина получила новую систему динамической защиты "Реликт", которая заменила устаревшую броню "Контакт-1".

Система "Реликт" предназначена для защиты танка от различных типов противотанковых боеприпасов. Она может противодействовать как кумулятивным зарядам, так и снарядам, поражающим цель за счет большой скорости и кинетической энергии.

По данным Military Watch Magazine, российские войска начали активно развивать подобные защитные конструкции с 2022 года. Позже аналогичные решения стали использовать и другие армии, в частности Южная Корея и Израиль.

Из-за увеличения веса и размеров защитных конструкций экипаж может иметь худший обзор окружающей обстановки. Также такие изменения могут влиять на возможность поворота башни, наведение оружия и общую маневренность танка во время боя.

Напомним, британские разведчики проанализировали коммерческие спутниковые снимки порта в Новороссийске, сделанные в период с 6 по 9 июня 2026 года. На них видно, что Черноморский флот РФ оснащал свои подводные лодки сетками для защиты от атак БПЛА.

Также OBOZ.UA сообщал, что в России заявили о создании полков беспилотных систем в структуре военно-морского флота. Такие подразделения уже якобы работают, а не находятся лишь на этапе планирования.

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