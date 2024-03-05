Оккупанты продолжают атаковать на Авдеевском и Новопавловском направлениях: там произошло 56 боевых столкновений – Генштаб

Российские оккупационные войска продолжают совершать штурмовые действия на Авдеевском и Новопавловском направлениях. В сутки там произошло 56 прямых боевых столкновений между путинской армией и украинскими защитниками.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на вечер 5 марта. Всего за сутки произошло 76 боевых столкновений.

Всего враг нанес 2 ракетных и 67 авиационных ударов, совершил 95 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается стабильной, без существенных изменений. Нет признаков формирования наступательных группировок.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять свое военное присутствие в приграничных районах. Враг активно проводит диверсионно-разведывательную деятельность и производит обстрелы населенных пунктов с территории Российской Федерации. Также отмечается увеличение плотности минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

В течение суток противник совершил обстрелы из реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Середина-Буда, Дружба и Осоевка Сумской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 30 населенным пунктам, среди которых Клюсы, Блешня, Гремяч Черниговской области; Бачевск, Покровка, Басовка Сумской области; Уды, Казачья Лопань и Амбарное Харьковской области.

На Купянском направлении противник не вел наступательных (штурмовых) действий. Однако оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Кисловка Харьковской области и Новоегоровка Луганской области. Более 20 населенных пунктов попали под артиллерийские и минометные обстрелы, включая Западное, Степное Новоселовку, Котляровку Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские войска отразили 5 атак противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области. Там враг при поддержке авиации пытался прорвать оборону украинских войск. Около 15 населенных пунктов пострадали от артиллерийских и минометных обстрелов, в том числе Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силы обороны отразили 1 атаку противника в районе населенного пункта Белая Гора Донецкой области. Враг пытался улучшить свое тактическое положение. Также были зафиксированы авиационные удары в районах населенных пунктов Часов Яр, Богдановка, Курдюмовка и Дружба Донецкой области. Более 10 населенных пунктов оказались под артиллерийским и минометным обстрелом, включая Григорьевку, Нью-Йорк, Клищиевку и Андреевку Донецкой области.

На Авдеевском направлении наши защитники отбили 22 атаки врага в районах населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Первомайское, Невельское, Семеновка и Орловка. Противник нанес авиаудар в районе населенного пункта Семеновка. Около 15 населенных пунктов попали под артиллерийские и минометные обстрелы, включая Бердичи, Первомайское и Орловка Донецкой области.

В Новопавловском направлении ВСУ продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Новомихайловки, Пречистовки и Красногоровки Донецкой области. Вражеские силы пытались прорвать оборону наших войск 34 раза при поддержке авиации. Также были зафиксированы авиационные удары в районе населённого пункта Угледар. Более 20 населенных пунктов попали под артиллерийский и минометный обстрел, включая Константиновку, Георгиевку, Прасковьевку, Угледар Донецкой области.

На Ореховском направлении враг совершил 5 неуспешных атак в районах населенных пунктов Гуляйполе, Малиновке и Роботине. Оккупанты также нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Малиновка и Малая Токмачка. Более 15 населенных пунктов попали под артиллерийские и минометные обстрелы, включая Гуляйпольское, Новодаровку, Ровнополь Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса", на Приднепровском (Херсонском) направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. В течение суток противник совершил 2 неуспешных штурмовых действия. Более 30 населенных пунктов попали под артиллерийский и минометный обстрел, включая Антоновку, Громадное, Тягинко, Ивановку Змиевка Херсонской области.

Этой ночью, в результате операции Главного управления разведки Министерства обороны Украины, был поражен российский корабль проекта 22160 "Сергей Котов" с экипажем на борту. Изучается информация о пребывании на борту корабельного транспортно-боевого вертолета Ка-29.

Также в течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава противника. Подразделениями ракетных войск были нанесены поражения по 1 району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 составу боеприпасов, 1 зенитному ракетному комплексу Бук-М1 и 1 радиолокационному комплексу разведки и контроля стрельбы Зоопарк-1.

Напомним, в Донецком направлении силы обороны имеют достаточно сложную систему оборонных линий. Эти рубежи учитывают рельеф местности, водные преграды и другие особенности территории.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!