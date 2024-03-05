Привязывается к особенностям местности: в ОСУО 'Таврия' рассказали о линии обороны в Донецкой области

В Донецком направлении силы обороны имеют довольно сложную систему оборонных линий. Эти рубежи учитывают рельеф местности, водные преграды и другие особенности территории.

Об этом в эфире всеукраинского телемарафона сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой. По его словам, оборонные укрепления в Донецкой области эффективно используются для сдерживания врага.

Лиховой подчеркнул, что украинская линия обороны в этом направлении включает в себя различные мероприятия, начиная от запасных позиций и заканчивая огненными позициями отделений и противотанковыми рвами.

Но они очень разветвленная система подготовленных заблаговременно, еще с декабря, запасных позиций, огневых позиций отделений, противотанковые рвы, есть и бетонные бункеры и деревянные ВОПы, где надо с бронекапсулами, работа над этим ведется длительное время. Где надо – работы продолжаются, в некоторых местах она закончена и это могут увидеть находящиеся там бригады", – пояснил он.

Эта система, по словам спикера, является результатом длительной работы и усиливает оборону на Донецком направлении.

В то же время он выразил разочарование в тех, кто отрицает наличие оборонительных сооружений, тем самым игнорируя важную работу инженерных подразделений и командование сил поддержки, которые непрерывно работают над укреплением оборонных позиций.

"Те, кто говорят, что у нас якобы нет инженерно-фортификационных сооружений, они презирают в первую очередь военнослужащих инженерных подразделений, командование сил поддержки, которые постоянно выполняют эту работу и приносят конкретный результат, который несомненно усиливает нашу оборону", - резюмировал военный.

Как сообщал OBOZ.UA, командующий ОСУВ "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский заявил, что на Авдеевском направлении постепенно снижается количество вражеских авиаударов. В то же время, захватчики применяют против украинских воинов запрещенные боеприпасы с химическим веществом.

Со своей стороны заместитель командира 3-й ОШБр майор ВСУ Максим Жорин указал на тревожные изменения на фронте. По его словам, враг работает и адаптируется к условиям на определенных участках.

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