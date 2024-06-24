Оккупанты продолжают давить на двух направлениях: уже произошло 114 боевых столкновений – Генштаб

С начала суток на фронте уже произошло 114 прямых боевых столкновений между российскими оккупантами и украинскими защитниками. Особенно напряженная ситуация в Покровском и Лиманском направлениях.

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Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и рушат планы российского агрессора. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

На Купянском направлении зафиксированы четыре попытки продвижения оккупантов, бои ведутся недалеко от Песчаного и Стельмаховки.

На Лиманском направлении количество атак сегодня выросло почти вдвое — до 18, из них 6 продолжаются в районах Грековки, Копанок, Невского, Серебрянского лесничества, Тернов и Синковки.

На Краматорском направлении всего зафиксировано 6 попыток оккупантов продвинуться, основные бои проходят у Ивановского.

В Торецком направлении вражеские атаки концентрируются в районе Южного. Это уже седьмое сегодня штурмовое действие на направлении.

На Покровском направлении продолжаются 13 боевых столкновений в районах Сокола, Новоселовки Первой, Новоалександровки, Евгеньевки, Александрополя и Воздвиженки. За сегодняшний день уже зафиксировано 35 вражеских атак на этом направлении.

На Времевском направлении враг трижды пытался атаковать позиции наших защитников, однако все попытки были отбиты. Противник также бомбил КАБами в районе Сладкого и Великой Новоселовки.

На Ореховском направлении ведутся бои в районе Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении агрессор уже в четвертый раз за сутки атакует в районе Крынок.

Ситуация в других направлениях остается стабильной.

Наши войска контролируют ситуацию и истощают силы противника по всей линии фронта.

Как сообщал OBOZ.UA, за прошедшие две недели Силы обороны поразили по меньшей мере 13 баз и командных пунктов армии РФ. Также были попадания по двух составах БК, шести – из ГСМ, четырех НПЗ на территории России.

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