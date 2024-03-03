Оккупанты продолжают давить на Новопавловском направлении: пытались 22 раза прорвать оборону – Генштаб

В течение суток на фронте в Украине произошло 70 боевых столкновений. Только в Новопавловском направлении враг 22 раза пытался прорвать оборону наших войск.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook 3 марта. Сейчас силы обороны там сдерживают оккупантов в районах Красногоровки, Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области.

Российские обстрелы и ситуация на фронте

В течение суток оккупанты нанесли 1 ракетный и 48 авиационных ударов, а также совершили 60 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских терактов есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах. Россияне ударили из авиации в районе населенного пункта Свеса Сумской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 30 населенным пунктам, среди них Клюсы Черниговской области; Бачевск, Большая Березка, Покровка, Басовка, Павловка Сумской области; Малая Волчья, Басовое, Волчанск, Старица, Уды Харьковской области.

В Купянском направлении враг 4 раза атаковал украинские позиции в районе населенного пункта Табаевка Харьковской области. Противник нанес авиаудары в районе Берестового Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов, в том числе Двуречная, Берестово, Песчаное Харьковской области.

На Лиманском направлении воины Сил обороны отразили 7 атак противника в районах населенных пунктов Терны и Ямполевка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Терны, Ямполевка, Торское, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении силы обороны отразили 11 атак противника в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Клещиевка и Андреевка Донецкой области, где враг пытался улучшить свое тактическое положение. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Северное Донецкой области. Также под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Часов Яр, Андреевка и Васюковка Донецкой области.

На Авдеевском направлении защитники отбили 14 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Невельское Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Нью-Йорк Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Константиновка, Новобахмутовка, Красногоровка, Орловка, Первомайское Донецкой области.

В Новопавловском направлении враг нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Георгиевка, Водяное, Урожайное и Богоявленка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 20 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Георгиевка, Парасковеевка, Константиновка, Угледар, Благодатное Донецкой области.

В Ореховском направлении враг провел 1 безрезультатную атаку в районе населенного пункта Роботино Запорожской области. Нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области, Вербовое, Малая Токмачка и Роботино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Гуляйполе, Малиновка, Малая Токмачка, Ровнополь, Пятихатки Запорожской области.

На Херсонском направлении россияне продолжают попытки выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Противник предпринял 1 безрезультатную попытку штурма в районе населенного пункта Крынки Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов среди них Качкаровка, Львовое, Херсон, Станислав, Томина Балка, Инженерное и Казацкое Херсонской области.

Потери оккупантов за сутки

Украинская авиация нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава противника. Воздушные Силы ВСУ сегодня под вечер сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 1 артиллерийскому средству противника.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Командующий Оперативно-тактической группировкой войск бригадный генерал Александр Тарнавский сообщил, что на Авдеевском направлении постепенно снижается количество вражеских авиаударов. 2 марта их зафиксировали 14. В то же время, захватчики применяют против украинских воинов запрещенные боеприпасы с химическим веществом.

– Заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады майор ВСУ Максим Жорин сообщил, что за два года полномасштабной войны характер боевых действий на украинском фронте ощутимо изменился. Враг адаптировался к условиям на определенных участках и даже научился реагировать на уловки воинов Сил обороны.