Оккупанты продолжают наступление на Часов Яр и продвинулись на Донецком направлении: карта боев

Российские оккупационные войска продвинулись вблизи Богдановки на Бахмутском направлении. Захватчики продолжают наступление на Часов Яр и продвинулись юго-западнее Донецка.

Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Также ISW обнародовал подробные карты боевых действий.

Купянское направление

Продолжаются позиционные бои на рубеже Купянск-Сватово-Кременная, однако подтвержденных изменений линии фронта нет, отмечает ISW. Позиционные бои продолжались также юго-восточнее Купянска вблизи Орлянского, Крахмального, Ивановки, Табаевки; к западу от Кременной возле Торского и Ямполевки; и к югу от Кременной у Дибровы и Серебрянского лесничества. Сообщается, что в купянском направлении действует российская группа беспилотников "Удая".

Бахмутское направление

Российские силы продвинулись вблизи Бахмута на фоне продолжающихся позиционных боев в этом районе. Несмотря на то, что российские военные блоггеры утверждали, что силы РФ продвинулись вблизи Богдановки (к северо-западу от Бахмута) и находятся в двух километрах от города Часов Яр (к западу от Бахмута), ISW не наблюдал визуальных доказательств, подтверждающих эти утверждения.

В настоящее время ISW оценивает, что российские силы находятся примерно в 2,3 километрах от восточной окраины Временного Яра. Позиционные бои продолжались у Богдановки; к западу от Бахмута у Ивановского; юго-западнее Бахмута близ Клещиевки и Андреевки; к югу от Бахмута возле Майорского, Южного и Нью-Йорка. Сообщается, что подразделения российского 331 полка воздушно-десантных (ВДВ) 98-й дивизии ВДВ продолжают действовать в направлении Времен Яр, а подразделения российской 83-й отдельной гвардейской бригады ВДВ продолжают действовать вблизи Клищиевки и Андреевки.

Авдеевское направление

Российские оккупационные силы продвинулись вблизи Авдеевки на фоне продолжающихся позиционных боев в этом районе. Геолокационные кадры, опубликованные 11 февраля, показывают, что армия РФ недавно продвинулась вдоль Железнодорожного переулка на севере Авдеевки и восточнее Невельского (юго-западнее Авдеевки).

Российские военные блоггеры утверждали, что войска РФ продвигались по улицам Тимирязева и Сельхозтехники на севере Авдеевки и у Первомайского, хотя ISW не наблюдало визуальных доказательств этих утверждений.

Позиционные бои продолжались северо-западнее Авдеевки в районе Новокалинового и Новобахмутовки; в самой Авдеевке; к западу от Авдеевки возле Тоненького и Северного; юго-западнее Авдеевки у Перовмайского и Невельского.

оккупанты продолжают попытки перекрыть главную наземную линию связи украинских сил с Авдеевкой. Командующий Таврической группировкой войск ВСУ бригадный генерал Александр Тарнавский заявил, что российские войска все активнее используют группы бронетехники во время штурма пехоты на Таврическом направлении.

Донецкое направление

Российские силы продвинулись юго-западнее города Донецка на фоне продолжающихся позиционных боев в этом районе 11 февраля. Вместе с тем, в конце прошлой недели украинские войска продвинулись к Павловке (юго-западнее Донецка и близ Угледара).

Позиционные боевые действия продолжались западнее Донецка в районе Красногоровки и Георгиевки и юго-западнее Донецка в районе Победы и Новомихайловки. Сообщается, что подразделения российской 238-й артиллерийской бригады (8-я общевойсковая армия (ОГА) Южного военного округа (ПВО)) и 5-й мотострелковой бригады (1-й армейский корпус ДНР) продолжают действовать на линии Красногоровка-Георгиевка. А под Новомихайловкой действуют подразделения российского отряда "Русские ястребы" 503-го мотострелкового полка (19-я мотострелковая дивизия, 58-я ОСА, СМП).

11 февраля российский блоггер заявил, что на прошлой неделе оккупационные войска "значительно" продвинулись в направлении Приютного (юго-западнее Великой Новоселки) на границе Донецкой и Запорожской области, но ISW не нашел визуального подтверждения этого утверждения.

11 февраля Генштаб Украины сообщил, что украинские войска отразили российские атаки к северу от Приютного.

Запорожское направление

Российские оккупационные войска недавно немного продвинулись к западу от Роботиного на западе Запорожской области. Геолокационные кадры, опубликованные 9 февраля, показывают, что российские войска немного продвинулись к западу от Роботиного. Российская сторона утверждала, что их войска продвинулись на один километр северо-западнее Вербового (восточнее Роботиного), но ISW не нашел доказательств, подтверждающих это.

Позиционные бои продолжались под Роботиным и Новопокровкой (к северо-востоку от Роботиного), к западу от Вербового (восточнее Роботиного).

Геолокационные кадры, опубликованные 11 февраля, показывают, что украинские войска недавно достигли незначительных территориальных достижений в Крынках на левом берегу Херсонской области. 11 февраля продолжались позиционные бои под Крынками.

Как сообщал OBOZ.UA, по информации Генштаба, за прошедшие сутки, 11 февраля, на фронте произошло 98 боевых столкновений. Больше всего вражеских атак было на Авдеевском и Марьинском направлениях. Об этом говорится в строительстве Генерального штаба ВСУ на утро 11 февраля.