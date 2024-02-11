Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной: произошло 95 боевых столкновений – Генштаб

На протяжении суток на фронте в Украине произошло 95 боевых столкновений Сил обороны с российскими оккупационными войсками. Ситуация на востоке и юге остается сложной, однако защитникам удалось нанести удар по району сосредоточения личного состава.

Также поражены 2 пункта управления, 1 артиллерийское средство, 2 склада боеприпасов противника. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook 11 февраля.

Отмечается, что оккупанты не отказываются от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Там предпринята одна безрезультатная попытка штурма позиций наших войск.

Российские обстрелы и ситуация на фронте

Всего враг нанес один ракетный и 79 авиационных ударов, совершил 52 обстрела с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другая гражданская инфраструктура.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 30 населенных пунктов, среди них Гремяч Черниговской области; Бояро-Лежачи, Алексеевка, Мирополье Сумской области; Ветеринарное, Казачья Лопань, Стрелечее, Гатище Харьковской области.

На Купянском направлении защитники отразили 2 атаки возле Табаевки Харьковской области, где враг безрезультатно пытался прорвать оборону наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Синьковка, Петропавловка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении воины отразили 3 атаки вблизи Белогоровки Луганской области и Раздолевки Донецкой области. Враг тщетно пытался прорвать оборону наших войск. Оккупанты ударили из авиации в районе Изюма на Харьковщине. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Белогоровка, Серебрянское лесничество Луганской области и Торское, Серебрянка, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силы обороны отразили 17 атак в районах Богдановки и Клещиевки Донецкой области. Там враг пытался улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Богдановка, Ивановское, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении защитники отбили 22 атаки в районе Авдеевки и еще 16 атак к югу от Тоненького, близ Первомайского, Невельского Донецкой области. Здесь враг при поддержке авиации безрезультатно пытался прорвать оборону наших войск. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Новобахмутовка, Ласточкино, Авдеевка, Тоненькое Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать захватчиков недалеко от Красногоровки, Победы, Новомихайловки Донецкой области. В этом направлении враг 28 раз безрезультатно пытался улучшить тактическое положение. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Антоновка, Константиновка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались такие населенные пункты Донецкой области, как Красногоровка, Победа, Новомихайловка, Екатериновка, Парасковеевка.

На Новопавловском направлении защитники отбили атаку врага к северу от Приютного Запорожской области. Противник нанес авиационный удар в районе Ровнополя Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности Пречистовка, Золотая Нива, Старомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили атаку в районе Роботиного Запорожской области. Также противник ударил из авиации в районе Новоандреевки Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 30 населенных пунктов, среди них Ольговское, Малиновка, Белогорье, Щербаки Запорожской области.

В Херсонском направлении под артиллерийским огнем оказался город Херсон. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Качкаровка и Монастырское Херсонской области.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Командир 47 ОМБр Дмитрий Рюмшин рассказал, что российские захватчики меняют тактику на Авдеевском направлении. Раньше там оккупанты пытались забрасывать позиции украинских воинов "мясом", а теперь применяют малые диверсионные группы.

– В ВСУ заявили, что оккупанты сейчас сосредотачивают основные усилия на Авдеевском направлении, где хотят установить контроль над логистическими путями. Однако наши защитники дают достойный ответ противнику и усиливают свои позиции.

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