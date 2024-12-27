Враг не пройдет: в ВСУ показали отражение штурма с бронетехникой на Краматорском направлении. Видео

Силы обороны Украины продолжают наносить оккупантам значительные потери в живой силе и технике. Так недавно защитники показали в сети кадры отражения штурма с бронетехникой на Краматорском направлении.

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Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале Страткома ВСУ. По оккупантам работали бойцы 5-й штурмовой Киевской бригады.

Защитники с помощью дронов нанесли серию точных ударов, ликвидировав немало вражеской бронетехники, а также группу пехоты.

Ранее сообщалось, что украинские защитники нанесли высокоточный удар с HIMARS по скоплению российских офицеров 4-й гвардейской военной базы оккупационных сил РФ в Запорожской области и их транспортных средств. В результате успешной операции были ликвидированы три офицера командного состава российских войск. Военная разведка разработала план удара, к выполнению которого присоединились силы ОУВ Таврия, Силы беспилотных систем ВСУ и тактическая группа Тайфун СБУ.

Недавно пилоты Третьей штурмовой бригады продемонстрировали, как наносят точные удары по целям с воздуха. В частности, защитники атаковали замаскированную вражескую артсистему "Нона-С", грузовик "Урал" и бронированную ремонтно-эвакуационную машину.

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