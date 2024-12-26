Работали FPV-дроны: в Третьей штурмовой показали, как подстрелили вражескую 'Нону-С', 'Урал' и БРЭМ. Видео

Украинские защитники продолжают успешно уничтожать вражескую технику и силы оккупантов. Так недавно пилоты Третьей штурмовой бригады продемонстрировали, как наносят точные удары по целям с воздуха.

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Соответствующее видео обнародовано в официальном Telegram-канале 3 ОШБр. В нем показаны точные удары FPV-дронов по замаскированной артсистеме "Нона-С", грузовику "Урал" и бронированной ремонтно-эвакуационной машине.

Удары по оккупантам наносило подразделение "FATUM" Противотанкового батальона бригады. Кроме того, бойцы ликвидировали вражеского мотоциклиста и подбили танк оккупантов прямо во время движения.

"Атакуем с воздуха вражеские цели. Пилоты Третьей штурмовой ударили FPV по замаскированной в деревьях артсистеме "Нона-С" и попали в "Урал". Минус мобильное СТО — после точного удара вражеский БРЭМ разлетелся на дребезги", – сообщают защитники.

До места назначения не добрались также вражеский танк, БМП и две "буханки" россиян. Оккупант на мотоцикле также попытался избежать удара, но безуспешно.

Ранее сообщалось, что бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады на одном из участков фронта в Харьковской области зачистили посадку и взяли в плен целую группу российских оккупантов. Сначала врага накрыли из танков, а до конца дело довела пехота.

Как сообщал OBOZ.UA, в российской оккупационной армии командование отказывается забирать тела своих ликвидированных солдат с островов Херсонской области. Они бросают своих подчиненных в убийственные штурмы, а затем не хотят эвакуировать "двухсотых", чтобы не платить их семьям выплаты.

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