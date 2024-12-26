Зачистили посадку и взяли пленных: в Третьей штурмовой бригаде показали бой с врагом на Харьковщине. Видео

Бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады на одном из участков фронта в Харьковской области зачистили посадку и взяли в плен целую группу российских оккупантов. Сначала врага накрыли из танков, а до конца дело довела пехота.

Видео дня

На официальном Telegram-канале бригады в среду, 25 декабря, показали, как происходила операция. Штурмовые действия выполняли бойцы 1-го штурмового батальона.

Как рассказали украинские военные, на штурм позиций российских оккупационных войск выехали два танка и два бронетранспортера М-113. Далее танки открыли огонь, а под их прикрытием уже приближались БТР.

Подавляя врага, М-113 взорвали десант и начали откатываться, после чего штурмовая группа начала движение. Впоследствии, как показано на видео, украинские бойцы приблизились к позициям войск России, вражеская пехота начала сдаваться в плен.

Тем временем противник активно наносил удары по позиции из артиллерии. Под обстрелом М-113 выдвинулся на место происшествия, чтобы забрать пленных и раненого.

Как сообщал OBOZ.UA, на Курщине украинские военные накрыли пункт управления врага. В ходе атаки был ликвидирован заместитель командира 810-й бригады морской пехоты РФ Паштов Салим Мухарбетович.

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