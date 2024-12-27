ГУР ликвидировало трех офицеров руководящего состава оккупационных войск на юге: раскрыты детали операции. Фото и видео

Украинские защитники нанесли высокоточный удар из HIMARS по скоплению российских офицеров 4-й гвардейской военной базы оккупационных сил РФ в Запорожской области и их транспортных средств. В результате успешной операции были ликвидированы три офицера командного состава российских войск.

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Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Операция стала возможной благодаря получению и проверке данных о запланированной встрече командования 4-й гвардейской военной базы, участвующей в войне против Украины.

После подтверждения информации военные разведчики разработали план удара, к выполнению которого присоединились силы ОУВ "Таврия", Силы беспилотных систем ВСУ и тактическая группа "Тайфун" СБУ.

Во время полевого совещания российских оккупантов, сразу после их скопления, был нанесен высокоточный удар из HIMARS. По прибытии группы эвакуации врага ударные дроны украинских Сил безопасности и обороны нанесли новый удар.

В результате операции ликвидированы три офицера российских оккупационных войск:

капитана Нагорного Дмитрия Олеговича, командира 1-го батальона 135-го мотострелкового полка;

капитана Крохмалева Григория Александровича, заместителя начальника штаба по разведке, начальника разведки 135-го мотострелкового полка;

капитана Фомина Юрия Викторовича, командира зенитной батареи 4-й гвардейской военной базы.

Кроме этого, уничтожены 5 единиц автомобильной техники оккупантов.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях дроны Службы безопасности Украины атаковали склад боеприпасов полигона "Кадамовский" в Ростовской области. В результате удара на территории военного объекта прогремели мощные взрывы с последующей детонацией боеприпасов. В результате атаки вражеский склад был полностью уничтожен.

Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие разбили на Времевском направлении вблизи Нового Комара очередную колонну вражеской бронетехники, которая пошла на штурм позиций наших защитников. Для наступления враг применил три танка, БМП и пехоту.

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