Блог | Оккупанты продолжают наступление: разведчики просят о помощи
Обстановка на фронте остается сложной.
Оккупанты продолжают наступление на запорожском и бахмутском направлениях.
Прошу не забывать, что каждый день бои и вражеские обстрелы.
Каждый день погибшие и раненые бойцы.
Есть срочные потребности для разведчиков, прошу помочь!!!
Надо выкупить квадрокоптеры
Язык 3 об - 73 тыс. грн
Мавик 3 о с дополнительными батареями – 79 тыс. грн
Антенна для дронов - 72 тыс грн
Мовик 3 Т с тепловизором-195 тыс грн
Это самое необходимое и срочное!!!
За две недели оплатила и отправили на фронт:
Два дрона Мавик 3 о -152 тыс грн
Ретранслятор – 169 т грн
4 зарядные станции –120 тыс грн
Тепловизор - 29993 грн
Старлинк – 20750 грн
3 планшета – 23 100 грн
Еще одна зарядная станция – 22 тыс грн,
Все чеки публикую
Спасибо всем, каждая копейка, это помощь
Пайпал – [email protected]
Приват - 5168752017223390 Юсупова
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
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