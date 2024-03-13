Обстановка на фронте остается сложной.

Оккупанты продолжают наступление на запорожском и бахмутском направлениях.

Прошу не забывать, что каждый день бои и вражеские обстрелы.

Каждый день погибшие и раненые бойцы.

Есть срочные потребности для разведчиков, прошу помочь!!!

Надо выкупить квадрокоптеры

Язык 3 об - 73 тыс. грн

Мавик 3 о с дополнительными батареями – 79 тыс. грн

Антенна для дронов - 72 тыс грн

Мовик 3 Т с тепловизором-195 тыс грн

Это самое необходимое и срочное!!!

За две недели оплатила и отправили на фронт:

Два дрона Мавик 3 о -152 тыс грн

Ретранслятор – 169 т грн

4 зарядные станции –120 тыс грн

Тепловизор - 29993 грн

Старлинк – 20750 грн

3 планшета – 23 100 грн

Еще одна зарядная станция – 22 тыс грн,

Все чеки публикую

Спасибо всем, каждая копейка, это помощь

Пайпал – [email protected]

Приват - 5168752017223390 Юсупова

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

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