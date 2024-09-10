Оккупанты продолжают натиск на позиции ВСУ и получают отпор: на фронте произошло 147 боевых столкновений - Генштаб

Враг не прекращает давить на позиции украинских военных, но получает отпор по всей линии фронта. За сутки произошло 147 боевых столкновений

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Об этом сообщает Генштаб в сводке по состоянию на 22:00 9 сентября. Самая горячая ситуация на Покровском и Кураховском направлениях.

Отдельно были отмечены воины 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ ВСУ, которые мужественно держат позиции, умело отражают вражеские атаки, нанося захватчикам ощутимые потери.

В свою очередь российские захватчики нанесли по территории Украины два ракетных удара, применив две ракеты, 71 авиаудар (сбросили 91 КАБ), также привлекли 593 дрона-камикадзе. Вместе с тем, враг совершил 3751 обстрел по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении оккупанты в течение дня один раз атаковали в районе Волчанска. Под бомбардировку попал Харьков, а по Белокриничному террористы били НАРами из вертолетов Ка-52.

Девять раз враг штурмовал позиции украинских военных на Купянском направлении, в районах Петропавловки, Синковки, Стельмаховки, Лозовой и Глушковки. Два боестолкновения продолжается.

На Лиманском направлении российские захватчики 13 раз пытались продвинуться в районах Чернещины, Макеевки, Новосадового, Невского, Дибровы, Григорьевки, Ямполевки и Торского. Защитники Украины отбили девять атак врага. Бои продолжаются недалеко от Невского и Новосадового.

На Северском направлении враг совершил 11 атак. Концентрировал усилия в районах Верхнекаменского, Спорного и Звановки. У последнего, для поддержки пехоты, привлек БМП. Понес потери. Бои в направлении продолжаются.

На Краматорском направлении оккупанты совершили два штурмовых действия в районе Белой Горы. Ситуация под контролем подразделений сил обороны.

На Торецком направлении агрессоры шесть раз атаковали при поддержке авиации вблизи Торецка и Нелиповки. Получили жесткий отпор.

На Покровском направлении сохраняется высокая интенсивность боевых действий. Количество боеприкосновений возросло до 33. Захватчики продолжают напор на наши позиции вблизи Воздвиженки, Зеленого Поля, Новотроицкого, Гродовки, Новогродовки, Селидового и Михайловки. Нашими защитниками на данный момент остановлены все атаки. Основные усилия сегодня враг прикладывал в районе Новогродовки, где произошло почти 40 процентов всех столкновений.

Предыдущие потери агрессора составили 336 окупантов убитыми и ранеными. Также уничтожено средство РЭБ, три артиллерийских системы, три автомобиля и шесть мотоциклов, повреждены пять артиллерийских систем и пять автомобилей.

На Кураховском направлении в настоящее время суток насчитывается 46 боевых столкновений разной интенсивности. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Красногоровка, Константиновка и Георгиевки, где произошло около 75 процентов всех боев. Кроме того, враг атаковал в сторону Галицыновки, Украинского и Желаемого Первого.

На Времевском направлении сегодня агрессор девять раз штурмовал передний край нашей обороны в районах Угледара, Золотой Нивы и Шахтерского. Украинские воины остановили семь вражеских штурмов, еще два боя продолжаются у Угледара, где оккупанты также задействовали штурмовую авиацию – били НАРами.

Сегодня на Ореховском направлении враг провел всего три атаки. Две были отбиты возле Малой Токмачки и одна продолжается в районе Малых Щербаков.

На Приднепровском направлении девять попыток врага взять позиции наших воинов потерпели неудачу.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Нацгвардии сообщили, что оккупанты на Харьковщине не изменили своих намерений – если дать волю, будут идти дальше. Враг прощупывает украинские позиции, но Силы обороны пытаются действовать на опережение.

– За август 2024 года бойцы 71-й отдельной егерской бригады ДШВ ВС Украины обезвредили в своей полосе ответственности почти 1200 российских оккупантов убитыми и ранеными. Захватчики возвращаются домой "200-ми" и "300-ми" после коротких экскурсий по Волчанску на Харьковщине.

– На Харьковском направлении фронта штурмовые группы оккупантов из состава 79-го мотострелкового полка 18-й мотострелковой дивизии армии РФ отказались от выполнения задач. Их командование планировало возобновить штурмовые действия.

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