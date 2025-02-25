Оккупанты продолжают применять авиацию и КАБы: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

оккупанты продолжают активно использовать авиацию и кассетные авиационные бомбы (КАБы), а также совершают многочисленные наземные атаки. В течение текущих суток на фронте уже произошло 62 боевых столкновения вдоль линии фронта с начала суток.

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Основные боевые действия наблюдаются на Покровском и Курском направлениях. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 16:00 вторника, 25 февраля.

Оккупанты не прекращают обстрелы территорий, граничащих с Российской Федерацией. Под вражескими обстрелами оказались районы населенных пунктов Угроиды, Вольное, Поповка, Александровка, Белая Береза, Ездецкое Сумской области; Горь Черниговской области.

Четыре штурмовых действия захватчиков произошли в сторону Волчанская и Двухлетней на Харьковском направлении. Вражеская авиация также нанесла удары по Золочеву, Удам, Емцам, а также Волчанским Хуторам, сбросив КАБы.

Кроме того, оккупанты пытались наступать в районах Петропавловки и Загрызового на Купянском направлении. Всего с начала суток здесь произошло четыре столкновения.

На Лиманском направлении враг атаковал населенные пункты Надежда, Новолюбовка, Зеленая Долина и Ямполевка. С начала суток на этом направлении зафиксировано пять боеприкосновений, одно из которых продолжается.

Силы обороны также отразили шесть атак на Северском направлении, в частности в районах Белогоровки, Ивано-Дарьевки и Верхнекаменского. Один из боев еще не завершен.

На Краматорском направлении украинские военные отразили одну попытку врага продвинуться возле Часового Яра.

На Торецком направлении противник семь раз атаковал позиции наших войск в районах Торецкого и Крымского. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.

Самая жаркая ситуация наблюдается на Покровском направлении, где враг атаковал 14 раз в районах населенных пунктов Луч, Тарасовка, Надеевка, Преображенка и Андреевка. Три боестолкновения продолжаются, а Лысовка и Покровск получили удары КАБами.

На Новопавловском направлении украинские защитники отразили две атаки врага в районах Константинополя и Бурлацкого, еще две – продолжаются.

На Ореховском направлении продолжаются два боеприкосновения, одну атаку врагов отбили. Противник пытается продвинуться в районах Малых Щербаков и Каменского.

Завершился один неудачный штурм россиян в Приднепровском направлении.

На Гуляйпольском направлении обстрелов и атак не было с начала суток.

Кроме того, на Курском направлении зафиксировано 10 боевых столкновений, три из которых продолжаются. Враг также совершил шесть авиационных ударов, сбросил девять КАБ и совершил 294 артиллерийских обстрела.

Напомним, накануне потери российских захватчиков составили 1300 человек. Также украинские воины обезвредили 5 танков, 11 боевых бронированных машин, 26 артиллерийских систем, два средства ПВО, 122 БПЛА оперативно-тактического уровня, 138 автомобилей и две единицы специальной техники оккупантов.

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