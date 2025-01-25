Оккупанты продолжают применять авиацию, ВСУ держат рубежи: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

Оккупанты продолжают атаковать, используя авиацию и артиллерию, однако Силы обороны Украины крепко держат позиции и дают достойный отпор. Число боевых столкновений по всей линии фронта с начала суток достигло 123.

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Самые ожесточенные бои продолжаются на Покровском направлении, где зафиксирована наибольшая активность врага. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 16.00 субботы, 25 января.

Оккупанты совершают артиллерийские обстрелы территорий, граничащих с зоной боевых действий. Под огнем врага оказались населенные пункты Сумской области: Бачевск, Турья, Степок, Рясное, Миропольское, Порозок, Александровка, Ходыно. Вражеские обстрелы также зафиксированы в Черниговской области (Ясная Поляна) и Харьковской области (Тимофеевка).

На Купянском направлении враг совершил семь штурмовых действий в районах Петропавловки, Песчаного, Глушковки и Лозовой. Одно столкновение все еще продолжается.

На Лиманском направлении зафиксировано 25 боевых столкновений с начала суток, из которых девять до сих пор продолжаются. Атаки были направлены на районы Твердохлебового, Новосергеевки, Шейковки, Новой Кругляковки, Дружелюбовки, Грековки, Первомайского, Копанок и другие.

На Краматорском направлении враг пытался прорваться 27 раз, в том числе возле Орехово-Василовки, Новомаркового, Временного Яра, Ступочек, Предтечино и Белой Горы. По состоянию на данный момент длится 13 столкновений.

На Торецком направлении российские войска восемь раз атаковали позиции ВСУ, в том числе в районе Торецкого. Четыре боя продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении наблюдается наибольшая активность врага – 32 атаки с начала суток. Противник пытался прорвать оборону в районах населенных пунктов Водяное Второе, Елизаветовка, Миролюбовка, Луч, Зеленое, Удачное, Новоалександровка, Котлино, Богдановка, Андреевка, Шевченко, Дачное, Улакли и Константинопольское. Девять боев до сих пор продолжаются.

На Новопавловском направлении украинские военные успешно отразили восемь атак в районах Новоселки, Новодаровки, Константинополя и Великой Новоселки.

На Ореховском, Гуляйпольском, Приднепровском, Харьковском и Северском направлениях активных наступательных действий противника с начала суток не наблюдалось.

На Курском направлении произошло 15 боевых столкновений, семь из них продолжаются до сих пор. Враг нанес 17 авиационных ударов, сбросил 33 КАБ и совершил 266 артиллерийских обстрелов, в том числе шесть с использованием реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Напомним, операторы дронов ВСУ продемонстрировали эффективную работу по уничтожению живой силы врага. На Покровском направлении они ликвидировали семь военных РФ; еще один был "трехсотым", но недолго. Перед этим он бежал в поисках укрытия, но потом лег на траву на обочине и начал стрелять в дрон наших бойцов, однако сбить аппарат ему не удалось.

Как сообщал OBOZ.UA, военные 12-й бригады специального назначения "Азов" показали, как останавливают штурмы российских оккупантов на Торецком направлении. Из-за больших потерь бронированной техники военные армии-страны агрессора применяют для своих неудачных штурмов легковые автомобили, квадроциклы и электросамокаты, но это им не слишком помогает.